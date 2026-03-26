Bergama'da Trafik Kazası: 66 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde panelvanın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
B.T. (32) idaresindeki 10 Z 0239 plakalı panelvan, dün Selçuk Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mülkinaz Aşma'ya (66) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan Aşma, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü B.T. gözaltına alındı.
