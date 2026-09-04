Bergama Dereköy'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için arazöz ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Dereköy Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve iş makineleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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