Berkay Gezgin, CHP Parti Meclisi'ndeki İlk Toplantısını Değerlendirdi - Son Dakika
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Berkay Gezgin, CHP Parti Meclisi'ndeki İlk Toplantısını Değerlendirdi

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CHP'nin Olağanüstü Kurultayı sonrası Parti Meclisi'ne katılan Berkay Gezgin, birliğin sağlandığını ve ileriye dönük umut verici adımlar atılacağını belirtti. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret edeceğini açıkladı.

12.04.2025 19:08  Güncelleme: 19:51
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Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylık çalışmaları sırasında "Her şey çok güzel olacak" demesiyle hatırlanan Berkay Gezgin, CHP'nin geçen haftaki Olağanüstü Kurultayının ardından seçildiği Parti Meclisi'ne (PM) ilk kez katıldı. Gezgin, toplantı sonrasında ANKA Haber Ajansı'na "Şu anda genel olarak tüm PM ve MYK için söyleyebileceğim en güzel şey kurultayın ardından birliğin sağlanması. Bu partimiz adına gerçekten önemli bir hamleydi. Parti içi bütünlük sağlandı şu anda ve çok daha sağlam adımlar atılacak. Kendi yorumumu söylemem gerekirse PM'de olduğum için mutluyum" dedi.

Gezgin, CHP'nin geçen hafta yapılan Olağanüstü Kurultayında seçildiği PM'de ilk toplantısına katıldı. PM'nin ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Gezgin, şunları söyledi:

"Bugün MYK'mız belirlendi. Sadece iki değişiklik oldu zaten. Şu anda genel olarak tüm PM ve MYK için söyleyebileceğim en güzel şey kurultayın ardından birliğin sağlanması. ve bu partimiz adına gerçekten önemli bir hamleydi. Parti içi bütünlük sağlandı şu anda ve çok daha sağlam adımlar atılacak. Kendi yorumumu söylemem gerekirse PM'de olduğum için mutluyum tabii ki. Doğal olarak ilk defa PM toplantısına girdim. Yaklaşık dört beş saatlik bir toplantıydı. Çok daha güzel gelişmelere vesile olacağını düşünüyorum ileride partimiz ve ülkemiz adına.

Hem Ekrem Başkanımızın içeride rahat olabilmesi açısından hem de PM'deki herkesin onu ziyaret edebilmesi açısından bir saat sınırlaması getirilmesi konuşuldu. Bunun dışında gereken açıklamaları grup sözcümüz yapar."

Gezgin, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu gelcek günlerde Silivri Cezaevi'nde ziyaret edeceğini de söyledi.

Berkay Gezgin, CHP Parti Meclisi\'ndeki İlk Toplantısını Değerlendirdi
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Berkay Gezgin, CHP Parti Meclisi'ndeki İlk Toplantısını Değerlendirdi - Son Dakika

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