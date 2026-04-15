Berke'nin Tekvando Hedefi: Şampiyonluk
Berke'nin Tekvando Hedefi: Şampiyonluk

15.04.2026 12:11
Down sendromlu Berke Kadir Güler, tekvando ile başarı peşinde. Antrenmanlarla gelişim gösteriyor.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde yaşayan Down sendromlu Berke Kadir Güler (13), ilçedeki Gençlik ve Spor Merkezi'nde tekvando antrenmanlarına giderek ilerleyen yıllarda şampiyonalarda derece elde etmek istiyor.

Bafra ilçesinde yaşayan Down sendromlu Berke Kadir Güler, arkadaşı ile birlikte tekvando izlemek için gittiği spor salonunda bu spora ilgi duydu. Güler, antrenörlerin yönlendirmesi ile tekvandoya başladı. Yaklaşık 2 yıldır Bafra Hüseyin Kurumahmutoğlu Gençlik Merkezi'nde antrenmanlarına devam eden Berke Kadir Güler, ilerleyen yıllarda şampiyonalara katılıp, başarılar sağlamak istiyor. Berke'nin bu süreçte birçok gelişim sağladığını belirten antrenörü Yavuz Nacak, "İlk geldiğinde daha sakin, etrafını gözlemleyen bir çocuktu. Zamanla sporla birlikte kuvveti arttı, dayanıklılığı gelişti, becerileri ilerledi. Özellikle yön bulma duygusunda ciddi gelişim sağladı. Burada daha fazla sosyalleşti ve arkadaşlar edindi. Tekvando sporunu sevdi" diye konuştu.

'SADECE TEKVANDO İLE SINIRLI KALMADIK'

Berke Kadir Güler'i daha fazla geliştirerek önemli başarılar elde etmek istediklerini belirten Nacak, "Bizim normal öğrencilerimizin yanında özel öğrencilerimiz de var. Onlara kesinlikle engelli demiyoruz, özel öğrencilerimiz diyoruz. Çünkü onlar da Türk vatandaşı olduğu için spor yapmaya hakları var. Bunlardan biri de Down sendromlu öğrencimiz Berke Kadir Güler. Buraya ilk başladığımda bir arkadaşının vesilesiyle izlemek amacıyla geldi. Daha sonra bizi ve buradaki arkadaşlarını sevdi, tekvandoya ilgi duydu. Biz de bu ilgisini fark ettik, yakınlarıyla görüştük ve salonda antrenmanlara başladık. Sadece tekvando ile sınırlı kalmadık, zaman zaman farklı oyunlar da oynuyoruz. Bu süreçte yalnızca tekvando değil, farklı branşlarda da motor özelliklerinin geliştiğini ve sporu sevdiğini görüyoruz. Yaklaşık 2 yıldır bizimle birlikte. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor. İleride Allah izin verirse, özel sporcular kategorisinde önce Türkiye'de ardından dünyada daha üst seviyelere yükselmeyi hedefliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ – Emre ŞAHİNOL/SAMSUN,

Kaynak: DHA

Kadir Güler, Güncel, Son Dakika

Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım
Türkiye’nin en zengini değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu Her yerde bu adamı arıyor Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

12:08
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:33
Huzur Partisi’nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
11:29
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
