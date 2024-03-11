Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın 10 yıl dönümünde ablası Gamze Elvan, "On yıldır evimiz bomboş. Sesin yok, gülüşün yok, kokun yok. Bizden koparılmanı kabul etmediğim için tüm bu haykırışım. Hiç kimse yaşadıklarımızı yaşamasın diye bu mücadelem. Sen rahat uyuyana kadar durmayacağım Berkinim" mesajını paylaştı.
Gezi eylemleri sırasında polisin gaz fişeği ile başından vurulan Berkin Elvan, hastanede 269 gün yaşam mücadelesi vermişti. Elvan, bugün Feriköy Mezarlığı'nda anılacak.
Berkin Elvan'ın ablası Gamze Elvan, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"On yıldır evimiz bomboş. Sesin yok, gülüşün yok, kokun yok. Bizden koparılmanı kabul etmediğim için tüm bu haykırışım. Hiç kimse yaşadıklarımızı yaşamasın diye bu mücadelem. Sen rahat uyuyana kadar durmayacağım Berkinim. Asla vazgeçmeyeceğim."
NE OLMUŞTU?
Berkin Elvan 16 Haziran 2013 tarihindeki Gezi Parkı protestoları sırasında polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. 269 gün boyunca komada kalan 15 yaşındaki Elvan, tedavi sürecinde 16 kiloya kadar düşmüştü. Elvan, 11 Mart 2014'te tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Berkin'in ölümünün ardından Okmeydanı cemevinde, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Elvan'ın cenazesi, yaklaşık beş saatlik bir yürüyüşün ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde Berkin'in ölümü için aynı saatlerde yürüyüş düzenlendi.
Son Dakika › Güncel › Berkin Elvan'ın 10. yıl dönümünde ablasından duygusal mesaj - Son Dakika
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