Berlin Başbakanı Wegner Yeniden Aday Olmayacak - Son Dakika
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Berlin Başbakanı Wegner Yeniden Aday Olmayacak

10.07.2026 21:48
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Kai Wegner, elektrik kesintisi sonrası eleştirilerin ardından Berlin'de başbakan adayı olmayacağını açıkladı.

Almanya'da Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde yeniden başbakan adayı olmayacağını söyledi.

Başkentte ocak ayında yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisinin ardından kriz yönetimi konusunda yoğun bir şekilde eleştirilen Wegner, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Elektrik kesintisinin ardından "iletişim hataları" yaptığını kabul eden Wegner, Berlinlilerden özür diledi.

Wegner, "İnsanlar için önemli olan konularda artık onlara ulaşamadığımı fark ettiğimde bunun sonuçları olur. Berlinliler ve bu şehir, benden daha önemlidir." dedi.

Eylülde yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde Berlin eyaletinde başbakan adayı olmayacağını ifade eden Wegner, ancak eyaletteki seçimlerden sonra yeni hükümet kurulana kadar bu göreve devam edeceğini kaydetti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Eyalet Teşkilatı Başkanı da olan Wegner, partisinin hızlı bir şekilde yeni bir adayın arkasında durması ve birlik içinde seçim kampanyası yürütmesi gerektiğini söyledi.

Ne olmuştu

Berlin'deki Lichterfelde Elektrik Santrali'ne giden elektrik kablolarına 3 Ocak'ta düzenlenen saldırı sonucunda, kentin güneybatısında yaklaşık 50 bin hane ve 100 bin civarında kişi elektriksiz kalmış, bölgeye ancak 5 gün sonra enerji sağlanabilmişti.

Wegner'in elektrik kesintisinin meydana geldiği ilk gün olan 3 Ocak'ta sabahtan itibaren evindeki ofisinde çalıştığını ve elektrik kesintisine ilişkin telefon görüşmeleri yaptığına ilişkin açıklamaları doğru çıkmamıştı.

Medyada aylardır elektrik kesintisine ilişkin kriz yönetiminde hatalar yapmakla eleştirilen Wegner'in 3 Ocak'ta tenis oynadığı, telefon görüşmeleri yapmadığı ve tutarsız açıklamalar yaptığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin Başbakanı Wegner Yeniden Aday Olmayacak - Son Dakika

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