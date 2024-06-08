Berlin'de 'Aşırı sağı durdur, demokrasiye sahip çık' mitingi - Son Dakika
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Berlin'de 'Aşırı sağı durdur, demokrasiye sahip çık' mitingi

Almanya'nın başkenti Berlin başta olmak üzere birçok şehirde düzenlenen 'Aşırı sağı durdur, demokrasiye sahip çık' mitingiyle Avrupa'da artan ırkçılığa dikkat çekildi.

08.06.2024 19:12
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- Berlin'de "Aşırı sağı durdur, demokrasiye sahip çık" mitingi

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin başta olmak üzere birçok şehrinde düzenlenen "Aşırı sağı durdur, demokrasiye sahip çık" mitingiyle Avrupa'da artan ırkçılığa dikkat çekildi.

Almanya'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bir gün önce başta başkent Berlin olmak üzere 11 farklı noktada "Aşırı sağı durdur, demokrasiye sahip çık" mitingleri düzenlendi. Berlin'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı ırkçılık karşıtı miting, Zafer Anıtı önünde çocuklara yönelik müzik ve çeşitli eğlence aktiviteleriyle başladı. Çocuk aktiviteleriyle, demokrasinin özellikle çocuklar ve gençlerin geleceği için ne kadar önemli olduğunun altı çizildi. Kurulan sahnede sırayla söz alan konuşmacılar, yaklaşan AB Parlamentosu seçimleri öncesinde Avrupa'da artan ırkçılık ve aşırı sağ tehdide dikkat çekerek, demokrasinin korunması için artık daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. "Demokratik, açık ve çeşitlilik içeren bir toplumu, barışı, özgürlüğü, insan haklarını, insan onurunun korunmasını, ekonomik güvenliği ve sosyal adaleti savunuyoruz" ifadelerini kullanan göstericiler, yarın gerçekleştirilecek AP seçimlerinde mutlaka oy kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

"Oy verin ve demokrasiyi seçin!"

Almanya'da, demokratik değerlerin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve diğer sağcı aşırılıkçılar tarafından saldırıya uğradığı uyarısı yapılan konuşmalarda, "Kendinden emin bir toplum olarak, sessiz durmuyoruz. Demokratik yelpazenin tamamında onlara karşı birleşiyoruz. Yarın yapılacak seçimlerden hemen önce, ırkçılığa ve sağcı aşırılıkçılara karşı güçlü bir mesaj göndermek için sokaklara çıktık. Oy verin ve demokrasiyi seçin" denildi.

"Faşizme karşı birleşik bir Avrupa'yı savunuyoruz"

Avrupa'da demokrasinin yıkılmasına müsaade edilmeyeceğinin vurgulandığı mitingde, "Sağcı aşırılıkçılar, Avrupa içindeki sınırları tekrar yükseltmek istiyor. Fakat milli bencilliklerin olduğu bir Avrupa, özgürlük ve refahı tehlikeye atıyor. AB'yi cesurca daha ileriye taşımak istiyoruz. Avrupa'mız ulus devletlerin kendi başlarına asla cesaret edemeyeceği iddialı sosyal ve çevresel standartlar belirliyor. Gelecek yatırımları ve tutarlı iklim politikası üzerine kurulu bir Avrupa sosyal katılımı sağlayarak, insan haklarını savunuyor ve zulüm görenleri koruyor" ifadelerine yer verildi.

"Göçmen kökenlilerin geleceği de tehdit altında"

Mitingde Almanya'da göçmen kökenli insanların ve diğer aykırı grupların, AfD'nin yükselişiyle tehdit altına olduğu uyarısı da yapıldı. Aşırı sağın her türlü direnişi boğmak için Almanya'da bir korku iklimi oluşturmaya çalıştığı dile getirildi. Mitingdeki konuşmalarda ayrıca, tüm demokratik partilerin bu tür aşırılıkçı, popülist siyasi oluşumlarla ortaklık kurmayacaklarını açıkça beyan etmeleri gerektiği ifade edildi.

Öte yandan mitingde zaman zaman farklı müzik grupları da sahne aldı. Büyük bir kısmı gençlerden oluşan göstericiler, üzerinde "Demokrasi için hep beraber", "Oy vermeye git!", "Naziler alternatif olamaz", "Almanya renklidir" gibi sloganlar yazan pankartlar taşıdı. Bazı göstericiler astronot kostümü, firavun kostümü gibi farklı kıyafetlerle mitinge gelerek renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

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