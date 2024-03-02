Berlin'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisinde bir araya geldi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de binlere kişi, Filistin'e destek gösterisinde bir araya geldi.

Neptun Brunnen Meydanı'nda "Küresel Güney direniyor" sloganıyla toplanan binlerce kişi, Filistin ile dayanışma gösterisi yaptı.

Daha sonra şehir merkezine yürüyen göstericiler, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son vermesini, Gazze'de soykırımın durdurulmasını ve Almanya'nın İsrail'e silah sağlamamasını talep etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, "Filistin'e özgürlük", "Batılı değerler sadece beyazlar için mi?", "Çifte standarda son verin", "Ateşkes şimdi" ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşındı.

Göstericiler Almanya Dışişleri Bakanlığının ve Friedrich Caddesi'ndeki Starbucks şubesinin önünden geçerken "Utanın" sloganları attı.

Polis, gösteriye 7 bin 500 kişinin katıldığı bilgisini paylaştı.