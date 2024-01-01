Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi yeni yılı karşıladı.

Berlin'deki yılbaşı kutlamaları, Brandenburg Kapısı önünde yapıldı. Kutlamalar sırasında havai fişek gösterisi düzenlendi.

Etkinliklerin yapılacağı alanların etrafındaki cadde ve sokaklar da trafiğe kapatıldı.

Öte yandan polis Neukölln ilçesindeki Arap vatandaşların yoğun olduğu Sonnenalle Caddesi'ni trafiğe kapatarak havai fişek atılmasına müsaade etmedi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, molotof kokteyli hazırlayan 9 kişi gözaltına alındı ve 11 molotof şişesine el konuldu.