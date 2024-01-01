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Berlin'de Binlerce Kişi Yeni Yılı Karşıladı - Son Dakika
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Berlin'de Binlerce Kişi Yeni Yılı Karşıladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, Brandenburg Kapısı önünde yapılan yılbaşı kutlamalarıyla yeni yılı karşıladı. Kutlamalar sırasında havai fişek gösterisi düzenlendi ve etkinlik alanları trafiğe kapatıldı. Ancak polis, Arap vatandaşların yoğun olduğu bir caddede havai fişek atılmasına izin vermedi ve 9 kişi gözaltına alındı.

Berlin\'de Binlerce Kişi Yeni Yılı Karşıladı
01.01.2024 - 02:25,
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Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi yeni yılı karşıladı.

Berlin'deki yılbaşı kutlamaları, Brandenburg Kapısı önünde yapıldı. Kutlamalar sırasında havai fişek gösterisi düzenlendi.

Etkinliklerin yapılacağı alanların etrafındaki cadde ve sokaklar da trafiğe kapatıldı.

Öte yandan polis Neukölln ilçesindeki Arap vatandaşların yoğun olduğu Sonnenalle Caddesi'ni trafiğe kapatarak havai fişek atılmasına müsaade etmedi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, molotof kokteyli hazırlayan 9 kişi gözaltına alındı ve 11 molotof şişesine el konuldu.

Kaynak: AA
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