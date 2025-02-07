Berlin\'de Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Berlin Bölgesi, Kreuzberg semtinde bulunan Mevlana Camisi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla "Asrın felaketi, 6 Şubat 2023, Anma ve Maide-i Kur'an" programı düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'de yaşanan acının Almanya'da paylaşıldığını aktaran Şanlı, "Belki hiç unutmadığımız, ancak tekrar hatırlatma ihtiyacı duyduğumuz şeyi fark ettik. O da şu: Türkiye, Türkiye'den büyük, Türkiye'nin sınırları ötesinde de Türkiye var." dedi.

Şanlı, göreve başladıktan sonra dosyaları okuduğunda ve videoları izlediğinde Berlin'de büyük yardım faaliyetlerinin gerçekleştiğini gördüğünü belirterek, "Destan olarak niteleyebileceğimiz, kendiliğinden gelişen bir yardımlaşma faaliyeti olmuş. Bütün vatandaşlarımız işlerini güçlerini bırakmış adeta, bir çağrıya bile gerek duymadan ülkesinin, insanının yardımına koşmuş. Bu çok büyük bir olay." şeklinde konuştu.???????

IGMG Berlin Bölgesi Başkanı Hasan İstanbul ise 2 yıl önceki depremlerin herkesi hüzne boğduğunu belirterek, "Bu büyük felaket, millet olarak ne kadar güçlü dayanışma içinde olduğumuzu da gösterdi." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Almanya'da yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini vurgulayarak, IGMG'nin depremin ilk anından itibaren Hasene Derneği vasıtasıyla harekete geçtiğini ve depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olduğunu anlattı.

Derneğin hala deprem bölgesinde hizmet vermeyi sürdürdüğünü dile getiren İstanbul, Suriye'de de faaliyetlerin devam ettiğini ve orada "Suriye Hasene Köyü'nün" faaliyete geçeceğini kaydetti.