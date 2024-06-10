Berlin'de düzenlenen Aile Şenliği binlerce kişi tarafından ilgi gördü - Son Dakika
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Berlin'de düzenlenen Aile Şenliği binlerce kişi tarafından ilgi gördü

Berlin\'de düzenlenen Aile Şenliği binlerce kişi tarafından ilgi gördü

Almanya'nın başkenti Berlin'de İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) tarafından düzenlenen Aile Şenliği, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu, ilahiler söylendi, şiirler okundu ve folklor gösterisi yapıldı. Ayrıca Türk mutfağından örnekler sunuldu. IGMG Berlin Bölgesi Başkanı Hasan İstanbul, etkinliğin yaz tatili öncesinde birlikteliği pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ise etkinliğin Türk kültürünün ve geleneklerinin tanıtılmasına katkı sağladığını ifade etti.

10.06.2024 01:27
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) tarafından düzenlenen "Aile Şenliği" ilgi gördü.

Neukölln ilçesinde düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı etkinlik Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

IGMG Berlin Bölgesi'ne bağlı camilerde eğitim gören öğrenciler sahnede ilahiler söyledi, şiirler okudu ve folklor gösterisi yaptı.

Sahnede başka değişik sunumların da yapıldığı etkinlik alanında kurulan stantlarda da Türk mutfağından örnekler sunuldu.

IGMG Berlin Bölgesi Başkanı Hasan İstanbul, yaptığı konuşmada açık havada düzenlenen "Aile Şenliği" ile yaz tatili öncesinde birlikteliği pekiştirmek istediklerini söyledi.

IGMG'nin dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdurlara maddi ve manevi destek verdiğini belirten İstanbul, "Bu coğrafyanın da şansıyız. Çünkü biz adaletten, haktan ve sevgi medeniyetinden yana mücadele veren bir teşkilatız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da "Aile Şenliği" etkinliğinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu güzel etkinliklerin hiç hız kesmeden devamı bizim en büyük arzumuz. Çünkü şu anki birlik ve beraberlik bizlerin ihtiyacı olan ve daha da ileriye taşımamız gereken önemli bir miras." dedi.

Şanlı, etkinliğe çok sayıda çocuk ve gencin katılmasına da dikkati çekerek, "Bizler kültürümüzün, kendi geleneklerimizin bu güzel örneklerini bu güzel etkinlikler sayesinde çocuklarımıza, gençlerimize aktarabiliyoruz." diye konuştu.

Başkonsolos Şanlı ayrıca aynı zamanda bu etkinliklerle Türk kültürünün ve geleneklerinin Alman toplumuna da tanıtıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de düzenlenen Aile Şenliği binlerce kişi tarafından ilgi gördü - Son Dakika

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