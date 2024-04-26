Berlin'de Filistin destekçilerinin kampı polis tarafından tahliye edildi - Son Dakika
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Berlin'de Filistin destekçilerinin kampı polis tarafından tahliye edildi

Berlin\'de Filistin destekçilerinin kampı polis tarafından tahliye edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Filistin destekçilerinin oluşturduğu 'Gazze'ye destek' kampını yasaklayarak tahliye etti. Polis çadırları sökerek kamp alanından dışarı çıkardı. Göstericilerin itiraz etmesi üzerine çıkan arbede de polisin zaman zaman şiddet uyguladığı görüldü. Alman polisi, göstericilerden Yasemin Acar ve Cansu Kalender'i kimlik tespiti için kısa süreliğine gözaltına aldı.

26.04.2024 17:35
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Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Filistin destekçilerinin oluşturduğu " Gazze'ye destek" kampını yasaklayarak tahliye etti.

Öğle saatlerinde Federal Meclis ile Başbakanlık arasında bulunan kampa gelen polis, duyuru yaparak kampın tahliye edilmesini istedi.

Göstericilerin itiraz etmesi üzerine çıkan arbede de polisin zaman zaman şiddet uyguladığı görüldü.

Polis çadırları sökerek kamp alanından dışarı çıkardı.

Polisin müdahalesi sırasında diğer göstericiler "Utanın, utanın", "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" şeklinde slogan attı.

Alman polisi, göstericilerden Yasemin Acar ve Cansu Kalender'i kimlik tespiti için kısa süreliğine gözaltına aldı.

Acar, gözaltı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kolunun çok ağrıdığını ve doktora gideceğini ifade etti.

Göstericilerden Udi Raz, Musevi olduğunu belirterek kampın yasaklanıp tahliye edilmesine ilişkin, "İki haftadır Alman parlamentosunun önünde barışçıl olarak Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrail'in uluslararası hukuku uygulaması için çağrıda bulunuyoruz. Fakat gücü elinde bulunduranlar bizi antisemitist, aşırıcı ve İsrail'den nefret edenler olarak suçladı. Berlin senatosu karar verdi. Bizi şimdi buradan göndermek istiyorlar. Uluslararası hukuku umursamıyorlar." dedi.

Alman hükümetinin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırımla suçlandığına dikkati çeken Raz, demokrasinin rafa kaldırıldığını belirterek "Filistinliler için uluslararası hukukun uygulanmasını istiyoruz. Ateşkesin sağlanmasını istiyoruz. Almanya hükümetinin Filistin'de insanları öldüren silahları İsrail'e sağlamamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerde yüzlerce öğrencinin gözaltına alınmasını da eleştiren Raz, "ABD'deki öğrenciler bizim için bir rol model onları tüm gücümüzle destekliyoruz. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir" dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de Filistin destekçilerinin kampı polis tarafından tahliye edildi - Son Dakika

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