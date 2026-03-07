Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Neukölln ilçesindeki Hermann Meydanı'nda çok sayıda kişi Filistin ile dayanışma göstermek, İsrail'e silah sağlanmasını protesto etmek ve savaş suçu işleyenlerin mahkemeye çıkarılması için toplandı.

İsrail ve İsrail'e silah sağlayan Almanya aleyhine sloganların atıldığı eylemde Filistin bayrakları ile üzerinde "Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor", "Almanya'nın sessizliği soykırıma ortaklıktır" ve "İşgali durdurun, soykırımı durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Bazı göstericiler ise ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto ederek üzerinde "İran'dan elinizi çekin" yazan dövizler taşıdı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, en az iki göstericiyi gözaltına aldı.