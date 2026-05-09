Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi

Berlin\'de Filistin\'e Destek Gösterisi
09.05.2026 21:11
Berlin'de düzenlenen gösteride Filistin'e destek verildi, İsrail'in saldırıları protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Filistin ile dayanışma göstermek, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Gazze'deki soykırımı protesto etmek amacıyla Wilmersdorfer Strasse Metro İstasyonu yakınında toplanan çok sayıda kişi, Filistin bayraklarıyla şehir merkezine doğru yürüdü.

Filistin milli marşının çalınmasıyla başlayan gösteride, üzerinde "Soykırımı durdurun", "İnsan onuru dokunulmazdır", "Filistinlilerin tek suçu var olmaktır" ve "Çocukların öldürülmesini durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "İsrail çocukları öldürüyor, (Almanya Başbakanı Friedrich) Merz arkasında duruyor", "Bu bir savaş değil, bu bir soykırımdır" ve "Biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz" sloganları attı.

İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Wittenbergplatz metro istasyonunun yakınındaki meydanda sona erdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı
Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında Galatasaray'a büyük şok
Cep telefonu ve tabletlere dev zam yolda
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
