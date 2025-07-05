Berlin\'de Filistin\'e Destek Yürüyüşü Engellendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, yüzlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünün tamamlanmasına izin vermedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için yüzlerce kişi Wilmerdorfer Strasse metro istasyonu yakınında toplandı.

Yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayrakları ile "Gazze'yi açlıkla öldürmeyi durdurun", "Savaş suçlusu İsrail" ve "Siyonizm dünyanın kanseridir" yazılı dövizler taşıdı.

Eylemde, İsrail'e silah sağlayan Alman hükümeti ve İsrail'in aleyhine sloganlar atıldı.

Göstericiler yaklaşık 600 metre yürüdükten sonra polis, suç işlendiği gerekçesiyle yürüyüşü durdurdu.

Polis hoparlörlerden protestoculara, Kant ve Wieland caddelerinin kesiştiği bölgede 1 saat süreyle gösteri yapılabileceklerini duyurdu.

Yoğun güvenlik önlemi alan polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.