Berlin'de Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Berlin'de Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi

Berlin\'de Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi

Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının 76. yılı dolayısıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı. Polis müdahalesiyle arbede yaşandı ve çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

18.05.2024 22:19
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Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının (Nekbe) 76. yılı dolayısıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi.

Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, daha sonra Mitte ilçesinde bulunan Neptunbrunnen Meydanı'na kadar yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, Filistin bayrakları ile üzerinde "Gazze'deki soykırım hepimizi etkiliyor", "Soykırımı durdurun, Filistin özgür kalacak", "Gazze'de soykırımı durdurun", "Siyonizm suçtur, ellerinizi Filistin'den çekin" ve "İşgal terörünü bitirin" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteği eleştiren göstericiler, "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Alman silahı, Alma parası, dünyanın her yerinde cinayet", "İsrail terör devletidir", "Ateşkes şimdi" ve "İşgali durdurun" şeklinde sloganlar attı.

Breite ile Fischerinsel caddelerinin kesiştiği bölgede yürüyüşü durduran polis, gösteriye müdahale etti. Çıkan arbedede polis göstericilere yönelik biber gazı kullandı ve çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı. Biber gazından etkilenen birçok gösterici olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.

Arbedenin ardından polisin devam etmesine izin verdiği yürüyüş, Neptunbrunnen Meydanı'nda son buldu.???????

Polis Sözcüsü Anja Dierschke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteride gözaltına alınanların tam sayısını veremeyeceğini ancak bu sayının şimdilik 10'un altında olduğunu söyledi.

Dierschke, bu kişilere iftira atmak ve halkı kışkırtmak suçlamalarının yöneltildiğini belirtti.

Sözcü Direschke, gösteriye 6 bin 200 kişinin katıldığını kaydetti.

Gösteriyi düzenleyenler ise 10 binden fazla kişinin gösteriye katıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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