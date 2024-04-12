Berlin'de Filistin Kongresi Polis Tarafından Sonlandırıldı - Son Dakika
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Berlin'de Filistin Kongresi Polis Tarafından Sonlandırıldı

Berlin\'de Filistin Kongresi Polis Tarafından Sonlandırıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin Kongresi, polis müdahalesiyle sona erdi. Kongreye katılan Filistinli araştırmacı Salman Ebu Sitta'nın konuşması sırasında polis, canlı yayını kapattı ve salonun elektriğini kesti. Polis, kongrenin sonlandırıldığını duyurarak katılımcılardan salondan ayrılmalarını istedi.

12.04.2024 21:00
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Almanya'nın başkenti Berlin'de gecikmeli başlayan Filistin Kongresi, polis tarafından sonlandırıldı.

Berlin'de Tempelhof semtindeki bir solonda düzenlenen Filistin Kongresi, 2 saat gecikmeli başladı.

Polisin salona 250 kişinin katılmasına izin verdiği Filistin Kongresi, toplantı kurallarının okunmasıyla başladı, Filistinli araştırmacı Salman Ebu Sitta canlı bağlantıyla etkinliğe katıldı.

Ebu Sitta konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra polis müdahale ederek önce canlı yayını kapattı ardından salonun elektriğini kesti. Katılımcılar sloganlarla polise tepki gösterdi. Yaklaşık 1 saatin ardından polis, Filistin Kongresinin sonlandırıldığı anonsunu yaparak katılımcılardan solunu terk etmelerini istedi.

Bu arada salonda bir kişi gözaltına alındı.

Kongreyi organize edenlerin avukatı Nadija Samour, burada yaptığı açıklamada, Ebu Sitta'ya yönelik Almanya'da "sözde faaliyet yasağı" bulunduğu gerekçesiyle polisin etkinliğe müdahale ettiğini belirterek, "Programın haftalardır kamuoyuna açık olmasına ve bu sabah polisle bunu konuşmamıza rağmen bize bildirilmedi." dedi.

Samour, yasalara göre faaliyet yasağının kişinin fiziksel olarak burada olmasına bağlı olduğunu anlattıklarını dile getirerek, "Ebu Sitta burada olmadığı için yazılı olarak elimizde olmayan bu faaliyet yasağı geçerli değildir." şeklinde konuştu.

Polisin daha sonra Ebu Sitta'nın kışkırtıcı sözler sarf ettiğini savunduğunu anlatan Samour, Ebu Sitta'nın 1,5 dakikalık konuşmasında nasıl kışkırtıcı sözler sarf ettiğinin incelediğini anlattı.

Samour, Ebu Sitta ile canlı yayını iptal edip programa devam etme talebinin de polis tarafından kabul edilmediğini kaydetti.

Berlin polisi de sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Filistin Kongresi'ne siyasi faaliyeti yasağı bulunan bir kişinin bağlandığı belirtilerek, "Geçmişte antisemit veya şiddeti yücelten açıklamalarda bulunmuş olan bir konuşmacının tekrar bağlanma riski bulunmaktadır. Bu yüzden toplantı sonlandırıldı ve cumartesi ve pazar günleri için de yasak getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etkinliğin düzenlediği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı ve yaklaşık 900 polisin görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Avukat Samour, etkinlik başlamadan önce yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin konferansı engellemeye çalıştığını ileri sürmüştü.

Öte yandan Alman hükümeti, İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün boyunca görev yapan Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü, cerrah Gassan Ebu Sitte'ye ülkeye girişine izin vermedi. Ebu Sitte, Berlin'deki Filistin Kongresi'nde konuşmacı olarak davet edilmişti.

Kaynak: AA

Filistin, Almanya, Berlin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Filistin Kongresi Polis Tarafından Sonlandırıldı - Son Dakika

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