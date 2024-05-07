Berlin'de Hür Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenledi - Son Dakika
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Berlin'de Hür Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Berlin\'de Hür Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek gösterisi düzenledi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Hür Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Öğrenciler, üniversitenin iç bahçesinde dayanışma kampı oluşturarak çadırlar kurdu. Gösteride, yaklaşık 150 öğrenci Filistin'e özgürlük taleplerini dile getirdi ve Almanya'nın İsrail'e silah yardımı yapmamasını istedi. Polisler, öğrencilerin kurduğu kamp alanının çevresinde güvenlik önlemi aldı.

07.05.2024 14:04
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Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Hür Üniversitesi'nde öğrenciler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Öğrenciler, üniversitenin iç bahçesi "Theaterhof"ta çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturdu.

Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı gösteride, "Biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz", "Filistin'e özgürlük", "Tüm gözler Refah'ta", " İsrail, terör devletidir", "Almanya utan" şeklinde sloganlar atıldı.

Öğrenciler, Gazze'de soykırımın durdurulmasını, Almanya'nın İsrail'e silah yardımı yapmamasını, Almanya'da Filistin destekçilerine baskı yapılmamasını talep etti.

Öğrencilerin kurduğu Filistin'e destek kamp alanının çevresinde çok sayıda polis bulunuyor.

Kaynak: AA

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