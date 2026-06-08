Berlin'de Müslümanlara Yönelik Saldırılar %51 Arttı - Son Dakika
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Berlin'de Müslümanlara Yönelik Saldırılar %51 Arttı

08.06.2026 15:41
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2025'te Berlin'de Müslümanlara yönelik saldırılarda %51 artış yaşandı, 975 vaka kaydedildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2025'te Müslümanlara yönelik saldırı vakalarında yüzde 51 artış olduğu bildirildi.

Almanya'da faaliyet gösteren İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifakı (CLAIM), Berlin'de geçen yıl Müslümanlara yönelik saldırılara ilişkin rapor yayımladı.

Raporda Berlin'de bu dönemde Müslümanlara yönelik 975 saldırı ve ayrımcılık vakasının kaydedildiği, bu verilerin 2024'e göre yüzde 51 artış anlamına geldiği belirtildi.

Bu artışın Berlin için endişe verici boyutta olduğu vurgulanan raporda, 975 vaka arasında ayrımcılık, hakaret, tehdit, mala zarar verme ve başörtülü kadınlara tükürülmesi ile başörtülerinin yırtılması gibi fiziksel şiddet eylemlerinin yer aldığına işaret edildi.

Raporda belgelenen vakaların, Müslüman karşıtı ırkçılığın tüm yaşam alanlarına yayılmış yapısal bir sorun olduğunu gösterdiğine işaret edildi.

Bu sorunun ayrımcılık, dışlanma, sözlü saldırılar ve fiziksel şiddet şeklinde kendini gösterdiği ve Berlin'deki birçok insanın eşit haklara sahip katılımını engellediği kaydedilen raporda, Berlin polisinin 2024 yılında 166, 2025 yılında ise 186 İslam ve Müslüman karşıtı suçu kayıt altına aldığı belirtildi.

Özellikle devletin kayıt tutma, soruşturma ve Müslüman karşıtı nefret suçlarının daha etkili kovuşturulması, devlet kurumlarında Müslüman karşıtı ırkçılık konusunda zorunlu eğitim verilmesi ve okullarda ırkçılık karşıtı yaklaşım geliştirilmesi talep edilen raporda, Müslüman karşıtı ırkçılıkla mücadeleye yönelik Berlin eyalet stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması istendi.

Raporda özellikle Müslüman karşıtı olayların önemli bir kısmının hala kayıt dışı kaldığının altı çizildi.

"Müslüman karşıtı ırkçılık, Berlin'deki birçok insan için günlük hayatın bir parçası"

Raporda değerlendirmelerine yer verilen CLAIM Eş Direktörü Rima Hanano, "Açıkça gösteriyor ki Müslüman karşıtı ırkçılık, Berlin'deki birçok insan için günlük hayatın bir parçası. Müslümanlara hakaret ediliyor, dezavantajlı duruma düşürülüyor ve ayrımcılığa maruz kalıyorlar, saldırıya uğruyorlar. Özellikle endişe verici olan, 8'i tehlikeli olmak üzere 65 belgelenmiş fiziksel saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Endişe verici olan diğer konunun, mağdurların yaşadıklarının hala sıklıkla önemsizleştirilmesi veya sorgulanması olduğuna işaret eden Hanano, "Bu durum, güvensizliğe ve geri çekilmeye yol açıyor ve devlet kurumlarına ve siyasete güveni zayıflatıyor. Bu şehirdeki insanların önemli bir kısmı, aynı güvenliği, aynı korumayı ve aynı fırsatları yaşamıyorsa bu, bir azınlığın sorunu değil hepimiz için demokratik bir sorundur." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin Eyalet Çalışma, Sosyal İşler, Eşitlik, Entegrasyon, Çeşitlilik ve Ayrımcılıkla Mücadele Senatörü Cansel Kızıltepe de ırkçılıkla yüzleşmenin acı verici olduğunu ve CLAIM'in 2025 raporunda belgelenen vakaların kendisini şoke ettiğini belirtti.

Kızıltepe, CLAIM'in raporu ve siyasi taleplerinin ve Berlin'deki Müslümanları daha iyi korumak amacıyla alınacak somut önlemler için önemli bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansının 2024'teki araştırmasına göre Almanya'da mağdurların sadece yüzde 4'ü maruz kaldıkları ayrımcılığı bildiriyor.

Bu oran, zaten düşük olan yüzde 6'lık Avrupa ortalamasının da altında kalıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Berlin, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Müslümanlara Yönelik Saldırılar %51 Arttı - Son Dakika

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