Berlin'de Rheinmetall Protestosu - Son Dakika
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Berlin'de Rheinmetall Protestosu

Berlin\'de Rheinmetall Protestosu
11.07.2026 21:25
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Berlin'de İsrail'e mühimmat üreten Rheinmetall'e karşı düzenlenen protestoda polis müdahale etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail için mühimmat üreten Rheinmetall şirketine karşı düzenlenen protesto gösterisinde polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Wedding semtinde fabrikası bulunan Rheinmetall'i ve Almanya'nın İsrail'e silah tedarik etmesini protesto etmek için "Silahsız Wedding. Birlikte savaşa karşı" sloganıyla binlerce kişi Gesundbrunnen metro istasyonunda toplandı.

Gösteri öncesinde Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Sırplar tarafından yapılan, 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 31'inci yılı dolayısıyla öldürülenleri anmak için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Rheinmetall fabrikasının bulunduğu bölgeye doğru yürüyen göstericiler, üzerinde "Silahlar insanları öldürmüyor, Rheinmetall insanları öldürüyor", "Katile katil demelisin", "Rheinmetall çık Wedding'den", "Soykırımı durdurun", "Soykırım ile ittifak olmaz", "Gazze'yi koruyun", "Berlin'den, Osnabrück'ten ve başka yerlerden silah yok" ve "Soykırımla kar edilmez" yazan dövizler taşıdı.

Eylemde "Filistin'e özgürlük", "Filistin özgür kalana kadar Filistin'e özgürlük", "Almanya silah sağlıyor, İsrail öldürüyor" ve "Tek çözüm direniş, intifada direniş" sloganları atıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri alındığı gösteride polis sert müdahalede bulunarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de Rheinmetall Protestosu - Son Dakika

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