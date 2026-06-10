Berlin'de Şeyh Edebali Atölyesi - Son Dakika
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Berlin'de Şeyh Edebali Atölyesi

Berlin\'de Şeyh Edebali Atölyesi
10.06.2026 14:12
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Berlin'de Şeyh Edebali'nin 700. yılına özel çeviri atölyesi düzenlendi, kültürel işbirliği hedeflendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Berlin Koordinatörlüğü işbirliğinde "Şeyh Edebali der ki" uluslararası çeviri atölyesi düzenlendi.

"Şeyh Edebali der ki" uluslararası çeviri atölyesi, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı ve UNESCO "Şeyh Edebali Yılı" etkinlikleri çerçevesinde hayata geçirildi.

Etkinlik, Türkiye ile Almanya arasındaki kültürel ve akademik işbirliğine katkı sunmayı hedefliyor.

AKM Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, burada yaptığı konuşmada "Masal Masal Türkiye" ile "Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren şahsiyetlerin kısa yaşam öyküleri serisi ve çevirisi projesi" hakkında bilgi verdi.

Eraslan, kurumun uluslararası çeviri standartlarına uygun çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

AKM Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam'ın akademik rehberliğinde gerçekleştirilen atölyede, klasik ve modern metinler üzerinden örneklerle Şeyh Edebali'nin düşünce dünyasını yansıtan metinlerin Türkçeden Almancaya çevirileri ele alındı.

Programın ardından Yunus Emre Enstitüsü Almanya Koordinatörü Zeliha Eliaçık tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda AKM Başkanlığının uluslararası projeleri ve gelecekte gerçekleştirilebilecek işbirlikleri ele alındı.

Katılımcılara kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Eraslan, AKM Başkanlığının yeni kültürel projeler ve ortak çalışmalar konusunda işbirliğine açık olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de Şeyh Edebali Atölyesi - Son Dakika

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