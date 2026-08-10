Berlin'de Yeni Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Berlin'de Yeni Silahlı Saldırı

Berlin\'de Yeni Silahlı Saldırı
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Almanya'nın Berlin kentinde iki gün arayla silahlı saldırılar meydana geldi, soruşturma sürüyor.

BERLİN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de 22 yaşındaki bir gencin vurularak yaralanmasından iki gün sonra, yeni bir silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yerel polis tarafından yapılan açıklamaya göre, kimliği belirlenemeyen saldırganlar, pazar günü saat 06.00 sularında Berlin'in doğusundaki kuaför salonuna ateş açtı. Polis ekipleri ayrıca yakınlardaki bir gece kulübüne de en az bir kurşunun isabet ettiğini tespit etti. Saldırının iki işletmeden hangisini hedef aldığı ise belirsizliğini koruyor.

Saldırıda herhangi bir ölü veya yaralı bildirilmezken, polisin incelemeleri sürüyor.

Berlin'in güney merkezinde cuma akşamı da silah sesleri duyulmuş, Alman polisi 22 yaşında bir gencin kurşunla yaralandığını tespit etmişti. Silahlı saldırıda yaralanan genç hastanede tedavi altına alınırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) bir polis sözcüsüne dayandırarak bildirdiğine göre, polis iki silahlı saldırının bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Berlin'de Yeni Silahlı Saldırı - Son Dakika

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