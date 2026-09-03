Berlin Havalimanı'nda tehlikeli madde alarmı Terminal 1'i boşalttı

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Berlin- Brandenburg Havalimanı'nda?? (BER) "tehlikeli madde alarmı" verilmesi nedeniyle Terminal 1 binası boşaltıldı.

Alman Haber Ajansının (DPA) Federal Polis Sözcüsü'ne dayandırdığı habere göre, bir kadının Federal Polisin hizmet noktasında üzerinde zehirli madde bulunduğunu söylemesi üzerine polis, Terminal 1 binasının tahliye edilmesini istedi.

Sözcü, ne olduğu belirsiz maddenin tehlike oluşturma ihtimali göz ardı edilemeyeceği için "tehlikeli madde alarmı" verildiğini belirtti.

BER Sözcüsü ise uçuşa hazır olan uçakların normal şekilde kalkış yapabildiğini, havalimanına yaklaşma aşamasında olan uçakların da havalimanına inebildiğini ifade etti.

Sözcü, yolcuların uçuş işlemlerinin mümkün olduğunca Terminal 2'ye kaydırılacağını, gecikme ve uçuş iptallerinin ne ölçüde yaşanacağının şu anda öngörülemediğini kaydetti.

Tagesspiegel gazetesinin haberinde de polisin, söz konusu kadını gözaltına aldığı aktarıldı.

Haberde Dahme-Spreewald bölgesinden çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra havalimanı itfaiyesinin koruyucu giysiler ve özel ekipmanlarla görev yaptığı bildirildi.