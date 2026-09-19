Berlin seçimleri öncesi Sol Parti anketlerde yüzde 23 ile ilk sırada yer alıyor

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Almanya'nın Başkenti Berlin'de 20 Eylül Pazar günü yapılacak eyalet seçimleri öncesinde Sol Parti'nin Türkiye kökenli adayı Elif Eralp, konut ve kiracı hakları politikalarıyla seçim yarışında öne çıkan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Berlin'de 20 Eylül Pazar günü yapılacak eyalet parlamentosu ve belediye meclisi seçimleri öncesinde siyasi yarış hızlandı. Seçimde gözler, Sol Parti'nin (Die Linke) Türkiye kökenli adayı Elif Eralp'e çevrildi. Son kamuoyu yoklamalarında Sol Parti'nin yüzde 20'nin üzerinde oy oranına ulaşması, Berlin'de seçim yarışını daha da dikkati çekici hale getirdi.

Berlin, farklı bir yönetim yapısına sahip. Kent aynı zamanda bir eyalet olduğu için eyalet parlamentosu ve belediye yönetimi birlikte görev yapıyor. Berlin Belediye Başkanı da eyalet parlamentosu tarafından seçiliyor. Belediye başkanlığı görevini çoğunlukla parlamentoda en güçlü konumdaki partinin adayı üstleniyor.

Berlin eyalet seçimlerinde bir partinin parlamentoya girebilmesi için yüzde 5 seçim barajını aşması gerekiyor. Kentte yaklaşık 2,2 milyon seçmen bulunuyor.

Seçim kampanyasında eşit haklar ve sosyal adalet mesajlarını öne çıkaran Sol Parti, Berlin'in en önemli sorunlarından biri olarak konut krizine dikkati çekiyor. Partinin Türkiye kökenli adayı Elif Eralp de kampanyasında özellikle kiracı hakları ve konut sorununa vurgu yapıyor. Eralp, büyük şirketlerin elinde bulunan binlerce konutun kamulaştırılması yoluyla konut krizine çözüm getirilmesini savunuyor.

ANKETLERDE SOL PARTİ'NİN ADAYI ELİF ERALP İLK SIRADA

Seçim öncesinde yayımlanan kamuoyu araştırmalarında Sol Parti'nin önde olduğu görülüyor. Seçim Araştırma Grubu tarafından yapılan ankete göre Sol Parti yüzde 23 ile ilk sırada yer alırken, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 21 ile ikinci sırada bulunuyor.

Göç karşıtı politikalarıyla bilinen sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 17 ile üçüncü sırada ölçülürken, Yeşiller yüzde 16, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 13 seviyesinde bulunuyor. BSW yüzde 4'te kalırken, Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yüzde 5 barajını aşması beklenmiyor. Seçim sonuçlarının Sol Parti'nin üstünlüğüyle sonuçlanması halinde SPD ve Yeşiller ile koalisyon görüşmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

ELİF ERALP KİMDİR?

Münih doğumlu olan Elif Eralp, Türkiye'den 12 Eylül 1980 darbesinden Almanya'ya siyasi sığınmacı olarak gelen bir ailenin kızı. Annesi Adanalı, babası ise Kayserili olan Eralp, Hamburg'da hukuk eğitimi aldı. Yaklaşık 16 yıldır Berlin'de yaşayan Eralp, 2021 yılından bu yana Berlin Eyalet Parlamentosu'nda milletvekili olarak görev yapıyor.

Evli ve iki çocuk annesi olan Eralp, Berlin'de özellikle kiracı hakları konusunda yürüttüğü çalışmalar ve göçmen kökenli bir siyasetçi olması nedeniyle farklı seçmen gruplarına ulaşan adaylardan biri olarak öne çıkıyor.