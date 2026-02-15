Berlinale'de Filistin Tepkisi - Son Dakika
Berlinale'de Filistin Tepkisi

15.02.2026 00:02
Finlandiya'nın 'Nightborn' filmi, Filistin sembolleriyle Gazze'deki soykırıma dikkat çekti.

Uluslararası Berlin Film Festivali'ne (Berlinale) katılan Finlandiya yapımı "Nightborn" filminin yönetmeni ve senaristi Filistin sembolleri taşıdı ve Gazze'deki soykırıma dikkati çekti, Alman yönetmen Wim Wenders'ın Filistin ile ilgili sözleri ise tepki topladı.

Nightborn'un yönetmeni Hanna Bergholm ve senaristi Ilja Rautsi, Berlinale kapsamında bir oturuma katıldı.

Bergholm, yakasında Filistin'i temsil eden karpuz rozeti taşırken, Rautsi de Filistin bayrağı rozeti taktı.

İzleyicilerden birinin neden bu sembolleri tercih ettiklerini sorması üzerine Rautsi, sanatla bir soykırımı önleyemeceklerini ancak yaşananlara ışık tutabileceklerini kaydetti.

Rautsi, "Ukrayna'da yaşananlar ya da Filistin'deki soykırım gibi, dünyada olanlara karşı bir şekilde baskı kurmak ya da sadece farkındalık oluşturmak iyi olabilir, kimlerin ne rol aldığını insanlara anlatmak da öyle." dedi.

Bergholm ise Rautsi'ye katıldığını belirterek, "Her film dünyadaki bir olay ile ilgili olmak zorunda değil ancak insan olarak şiddete ve adaletsizliğe karşı konuşma sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Çünkü konuşmak bir seçenek değil." ifadesini kullandı.

Hiçbir sanatçıya konuşmaması gerektiğini söyleyemeyeceklerini kaydeden Bergholm, "On binlerce insan öldürüldüğünde, kimse konuşmayın diyemez. Bunun bir mazereti yok." diye konuştu.

Alman yönetmenin sözleri tepki topladı

Öte yandan festivalde Alman yönetmen Wim Wenders'ın sözleri infial uyandırdı.

Bir gazetecinin "Festivalde Gazze için bir duruş sergilenip sergilenmeyeceğini" sorması üzerine jüri başkanlığı yapan Wenders, "Jüri, siyasetten uzak durmalı." ifadesini kullandı.

Wenders'ın bu sözleri sanat dünyasından tepki topladı.

?Hint asıllı yazar festivalden çekildiğini duyurdu

Guardian'ın haberine göre, Booker ödüllü Hint asıllı yazar Arundhati Roy ise Alman yönetmen Wenders'ın sözleri üzerine festivalden çekildiğini açıkladı.

Sanatın politik olmaması gerektiğinin ifade edilmesinin "çok şaşırtıcı" olduğunu söyleyen Roy, "Bu, insanlığa karşı gözümüzün önünde işlenen bir suçla ilgili tartışmayı bastırmaktır. Oysa sanatçılar, yazarlar ve film yapımcıları bunu durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır." açıklamasını yaptı.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı görüşünü bir kez daha dile getiren Roy, şunları kaydetti:

"Bu, ABD, Almanya ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından desteklenmekte ve finanse edilmektedir. Bu da onların suç ortağı olduğu anlamına geliyor. Günümüzün en büyük film yapımcıları ve sanatçıları bunu dile getiremiyorsa, tarihin onları yargılayacağını bilmelidirler. Şok içindeyim ve tiksindim."

Kaynak: AA

