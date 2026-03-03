Berlinale Direktörü Tuttle Görevde Kalmak İstiyor

Almanya'da Gazze'ye destek tartışmaları nedeniyle görevden alınacağı iddia edilen Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlianle) Direktörü Tricia Tuttle görevini sürmek istediğini söyledi.

Alman Haber Ajansına (DPA) değerlendirmede bulunan Tuttle, geçen hafta Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer ile görüştüğünde, bu ortamda çalışmaya devam edip etmeyeceğini sorguladığını belirtti.

Weimer ile samimi görüşme yaptığını aktaran Tuttle, "Anlaşmalı olarak işten ayrılma olasılığını ele aldık." dedi.

Tuttle, ancak görevden alınacağına ilişkin sinyaller almadığını savundu.

Film sektörü temsilcilerinin kendisine verdiği desteğe işaret eden Tuttle, görüş bildiren Alman ve uluslararası kültür çevrelerinin tepkilerinin kayda değer olduğunu söyledi.

Bu geniş yankının ve tartışmanın, tek bir ödül töreni, bir festival haftası veya bir kişiyle ilgili değil, kültür kurumlarının demokratik ve yasal çerçeve koşulları içinde faaliyet gösterebileceklerine güvenebilmeleri gerektiği ilkesiyle ilgili olduğunu gösterdiğini belirten Tuttle, "Bu çok güçlü bir mesajdır. Dürüst olmak gerekirse, bu mesaj, zorlu haftaların ardından benim de zihnimi netleştirdi." ifadesini kullandı.

Tuttle, Berlinale'deki ekibinden gurur duyduğunu vurgulayarak, "Birlikte başlattığımız çalışmaları tam bir güven ve kurumsal bağımsızlık içinde sürdürmek istiyorum." dedi.

Berlinale'nin geleceğinin ele alınması için yarın, Berlin'deki önemli kültür etkinliklerini ve kurumları yöneten "Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB)" şirketinin Denetleme Kurulu'nun toplanacağı ifade edildi.

Alman hükümetine bağlı olan ve Weimer'in başkanlığı yaptığı KBB şirketinin Denetleme Kurulu, 26 Şubat'ta olağanüstü toplanmış, ancak bir karar çıkmamıştı.

Yüzlerce film sektörü temsilcisi, açık mektup imzalayarak, Gazze'ye destek tartışmaları nedeniyle görevden alınacağı iddia edilen Berlinale Direktörü Tricia Tuttle'a destek vermişti.

Ödül töreninde Gazze'ye destek konuşmaları

Alman basınında, 21 Şubat'ta düzenlenen festivalin ödül töreninde yaşananlardan dolayı Berlinale Direktörü Tuttle'ın görevden alınacağı iddia edilmişti.

Törende, "Chronicles From the Siege" filmiyle "GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü"ne layık görülen Abdallah Alkhatib, teşekkür konuşmasında, Almanya hükümetini, Gazze Savaşı'ndaki tutumu nedeniyle sert sözlerle eleştirmiş, Berlin yönetimini "Gazze Şeridi'ndeki soykırımın fiili ortağı" olmakla suçlamıştı.

Bu açıklamalar üzerine Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider salonu terk etmişti.

Bild gazetesi de Tuttle'ın, Alkhatib ile çekilmiş ve film ekibinin Filistin bayrağı taşıdığı bir fotoğrafı yayımlamıştı.

Daha önce Londra Film Festivali'ni yöneten ABD'li Tuttle, Nisan 2024'te Berlinale'nin başına getirilmişti.