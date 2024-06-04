Bernie Sanders, Netanyahu'nun Kongre oturumuna katılmayacağını yineledi - Son Dakika
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Bernie Sanders, Netanyahu'nun Kongre oturumuna katılmayacağını yineledi

Bernie Sanders, Netanyahu\'nun Kongre oturumuna katılmayacağını yineledi

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katılması planlanan Kongre ortak oturumunda bulunmayacağını tekrarladı. Sanders, Netanyahu'nun davet edilmesini eleştirerek, Gazze'de açlık çeken çocukların fotoğraflarını gösterdi ve insani yardımın engellenmesini savaş suçu olarak nitelendirdi. Sanders, Netanyahu'nun bir 'savaş suçlusu' olduğunu vurgulayarak oturuma kesinlikle katılmayacağını belirtti.

04.06.2024 13:07
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ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katılması planlanan Kongre ortak oturumunda bulunmayacağını yineledi.

Sanders, Senatoda yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun katılması beklenen oturumda bulunmayacağını tekrarlayarak, İsrail Başbakanı'nın Kongre'ye davet edilmesini eleştirdi.

"Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'un Kongre'ye hitap etmesi için çağırdığı Netenyahu'nun politikaları" nedeniyle Gazze'de açlık çeken çocukların fotoğraflarını gösteren Sanders, "Hayır Sayın Başkan, o konuşmaya katılmayacağım." diye konuştu.

Sanders, Johnson'a çağrıda bulunarak, "Milyarder arkadaşlarınla bağış toplama yemeklerine katıldığınızda, güzel bifteklerinizi, ıstakozlarınızı ve diğer harika yemekleri yediğinizde lütfen Gazze'de açlık çeken çocukların fotoğraflarını hatırla." dedi.

"İnsani yardımı engellemek savaş suçudur"

Netenyahu hükümetinin insani yardımın geçişini engellediğini kaydeden Sanders, "İnsani yardımı engellemek, kıtlık koşullarını oluşturmak ve aç bırakmayı savaş eylemi olarak kullanmak yalnızca aşırı bir zalimlik eylemi değil, aynı zamanda ABD ve uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ocağın ortalarından itibaren Gazze'de en az 30 çocuğun açlıktan öldüğünü ve 5 yaşından küçük 93 binden fazla çocuğun da yetersiz beslenme taramasından geçirildiğini kaydeden Sanders, "Ancak daha da önemlisi, bu sadece bildiklerimiz. Gerçek muhtemelen çok daha kötüdür." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, 31 Mayıs'ta, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Kongre'deki ortak oturuma hitap etmesi için davet ettiklerini duyurmuştu.

ABD'de savaş karşıtı tutumuyla bilinen ve Gazze politikasından dolayı İsrail ile ABD'yi eleştiren bağımsız Vermont Senatörü Sanders, bu gelişme üzerine, Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu vurgularken onun konuşacağı oturuma kesinlikle katılmayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bernie Sanders, Netanyahu'nun Kongre oturumuna katılmayacağını yineledi - Son Dakika

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