Berri'den Yerinden Edilenlere Dönme Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Berri'den Yerinden Edilenlere Dönme Çağrısı

Lübnan Meclis Başkanı Berri, İsrail saldırıları sonrası vatandaşlara evlerine dönme çağrısı yaptı.

27.11.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail saldırıları nedeniyle ülke içinde ve dışında zorla yerinden edilen tüm vatandaşlara evlerine dönme çağrısında bulundu.

İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada Berri, "Lübnan tarihini ve halkını tehdit eden son derece tehlikeli bir durumdan dönüldüğünü" ifade etti.

Lübnan'ın İsrail saldırılarının etkilerini önlediğini belirten Berri, ülkedeki tüm kesimlere Lübnan'ı güçlü ve birlik içinde tutma çağrısı yaptı.

"Tüm Lübnan halkını kapsayan ulusal birliğe çok ihtiyacımız var" diyen Berri, İsrail saldırıları nedeniyle ülke içinde ve dışında zorla yerinden edilen tüm vatandaşlara evlerine dönme çağrısında bulundu.

Berri, Lübnan'ın içinde bulunduğu durumun ciddi bir sınav olduğunun altını çizerek, anayasal kurumların yeniden tesis edilmesinin önemini vurguladı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Meclis Başkanı, Dış Politika, Nebih Berri, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berri'den Yerinden Edilenlere Dönme Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş’den istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş'den istifa etti
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
23:11 Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:19 Ahmet Çakar’dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 17:16:50. #1.12#
SON DAKİKA: Berri'den Yerinden Edilenlere Dönme Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.