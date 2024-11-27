Berri'den Yerinden Edilenlere Dönme Çağrısı

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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail saldırıları nedeniyle ülke içinde ve dışında zorla yerinden edilen tüm vatandaşlara evlerine dönme çağrısında bulundu.

İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada Berri, "Lübnan tarihini ve halkını tehdit eden son derece tehlikeli bir durumdan dönüldüğünü" ifade etti.

Lübnan'ın İsrail saldırılarının etkilerini önlediğini belirten Berri, ülkedeki tüm kesimlere Lübnan'ı güçlü ve birlik içinde tutma çağrısı yaptı.

"Tüm Lübnan halkını kapsayan ulusal birliğe çok ihtiyacımız var" diyen Berri, İsrail saldırıları nedeniyle ülke içinde ve dışında zorla yerinden edilen tüm vatandaşlara evlerine dönme çağrısında bulundu.

Berri, Lübnan'ın içinde bulunduğu durumun ciddi bir sınav olduğunun altını çizerek, anayasal kurumların yeniden tesis edilmesinin önemini vurguladı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.