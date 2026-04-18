Berri, UNIFIL Saldırısını Kınadı

18.04.2026 16:38
Lübnan Meclis Başkanı Berri, UNIFIL'e düzenlenen saldırıyı kınadı ve başsağlığı diledi.

Lübnan Meclis Başkanı ve Şii Emel Hareketi lideri Nebih Berri, Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerine düzenlenen ve bir Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Meclis Başkanı Berri'nin ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, UNIFIL bünyesindeki Fransız birliğine düzenlenen ve bir askerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırı kınandı.

UNIFIL'in özellikle Fransız birliğinin faaliyetlerinden övgüyle söz edilen açıklamada, ölen asker için başsağlığı dilenerek yaralıların da bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

Berri'nin taziyelerini iletmek ve durum hakkında bilgi almak için UNIFIL Komutanı Diodato Abagnara ile de iletişime geçtiği kaydedildi.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ganduriye beldesinde patlayıcı madde temizliği çalışmaları yapan barış gücü askerlerine ateş açıldığı, bunun sonucunda bir askerin öldüğü, 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırının ise Hizbullah tarafından düzenlendiğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a taziyede bulunmuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’a küfür ettiği iddia edilmişti Kocaelispor Başkanı Recep Durul’a ağır ceza Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilmişti! Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a ağır ceza
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
’Başhekim ve sekreteri darp edildi’ iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma 'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma

16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
Advertisement
