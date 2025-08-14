Beş Kuşaktır Demircilik Yapıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde beş kuşaktır ata mesleği demircilik zanaatını sürdüren 81 yaşındaki Mücahit Demir, 70 yıldır ateşte demir dövüyor.

Gümüşhane'de 11 yaşında babasının yanında çıraklığa başlayan Demir, 1963 yılında taşındığı Merzifon'da kaybolmaya yüz tutan mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında çapa, balta, kazma, tırmık, traktörde kullanılan pulluk gibi aletlerin tamirini ve üretimini yapan Demir, meslek hikayesini bugünlere kadar taşıdı.

Mesleğin son temsilcileri arasında gösterilen Demir, sağlığı el verdiği sürece işini devam ettirmeyi hedefliyor.

Mücahit Demir, AA muhabirine, aile mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sıcak demiri döverek şekil vermenin kendisine huzur verdiğini dile getiren Demir, "Bu meslek bizde çok eskiye dayanıyor. Mesleğimiz bize kökten geliyor. Babamın yanında 11 yaşında bu mesleğe başladım. Biraz rahatsızım ama işimi yapıyorum. Sağlığım elverdikçe mesleğimi sürdürmek istiyorum." şeklinde konuştu.

"Alın teriyle para kazanmanın huzurunu yaşıyorum"

Bugüne kadar birçok çırak yetiştirdiğini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Mesleğin en önemli inceliği, işine bağlı olmaktır. İşi bilirsen zor değil, ben çok pratik çalışıyorum. Çalışmazsam rahat edemiyorum, çalıştığım zaman rahatım. Pazar günlerinde, bayram tatillerinde zamanı zor geçiriyorum. Ömrüm yettiği, gücümün yettiği kadar bu mesleği yapacağım.

Mesleğe heves eden çırak bulamıyoruz, bu yüzden çok üzgünüm. Gençler benim yaptığım mesleği tercih etmiyor. Önceden aileler çocuklarını getirir, 'İş öğret, para istemiyoruz.' diyorlardı. Şimdi getiren de yok. Alın teriyle para kazanmanın huzurunu yaşıyorum. Bu mesleği yaşatmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim."