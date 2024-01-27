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Beş Minare Akademi Düşünce Derneği Üyeleri Sıfırın Altında 6 Derecede Gölete Girdi - Son Dakika
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Beş Minare Akademi Düşünce Derneği Üyeleri Sıfırın Altında 6 Derecede Gölete Girdi

Bitlis'te düzenlenen 'Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri' kapsamında Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri, sıfırın altında 6 derecede Altınkabur Göleti'ne girdi. Dernek başkanı Serdar Durer, etkinliğin amacının Bitlis'in coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek olduğunu belirtti. Etkinliğe katılanlar, bu etkinliğin Bitlis'in tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

27.01.2024 - 15:18,
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BİTLİS'te Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri, sıfırın altında 6 derecede Altınkabur Göleti'ne girdi. Dernek başkanı Serdar Durer, kentin coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri' kapsamında Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri bir araya gelecek, sıcaklığın sıfırın altında 6 dereceye düştüğü bölgede Altınkabur Göleti'ne girdi. Grup, Bitlis'in Zeydan Mahallesi'nde, doğal su kaynağı olan Altınkalbur Göleti'nde bir süre yüzdü.

Etkinlik öncesi konuşan Beş Minare Akademi Düşünce Derneği Başkanı Serdar Durer, Dünyanın her yerinde soğuk sularda yüzmek gün geçtikçe popülerleşen bir aktivite haline gelmektedir. Bizler de Bitlis'in karına, kışına akarsularına ve bütün coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl bu etkinliği icra etmek için burada bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem faciasından ötürü ara vermiştik. Bu yıl 7'ncisini yapmak nasip oldu. Katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi.

Etkinliğe katılanlar arasında yer alan Şerif Fırat, Yaz aylarında birkaç kez girdiğim bu havuza ilk defa kışın gireceğim. 7'ncisi düzenlenen bu etkinliğe ilk defa bizlerde katılıyoruz. İnşallah bu etkinlik Bitlis'in tanıtımına katkı sunacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorumö dedi.

Gölete girenlere temsili kupanın takdim edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Beş Minare Akademi Düşünce Derneği Üyeleri Sıfırın Altında 6 Derecede Gölete Girdi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Beş Minare Akademi Düşünce Derneği Üyeleri Sıfırın Altında 6 Derecede Gölete Girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beş Minare Akademi Düşünce Derneği Üyeleri Sıfırın Altında 6 Derecede Gölete Girdi - Son Dakika
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