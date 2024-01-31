Besici, saldıran boğasını sarılıp öptü: \'Rüzgarım, benim hayatım\'

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DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde besicilik yapan Mehmet Şahin (57), bir süre önce kendisine saldırıp yaralayan 'Rüzgar' ismini verdiği boğasını sarılıp öperek, "Rüzgarım, benim hayatım, ömrüm. Sevimli hayvanlar bunlar, kendilerini sevdirir. Benim hayvanlarım nazara geldi" dedi.

Olay, 15 gün önce Cumayeri ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükbaş hayvanlarını meraya çıkaran besici Mehmet Şahin, boğaları, ineklerden ayırmak istedi. Bu sırada Şahin, 'Rüzgar' ismini verdiği boğanın yularını tutarak kenara çekti. Ancak boğa, Mehmet Şahin'e saldırdı. Yere düşüp acı içinde bağıran Mehmet Şahin'in yardımına bölgede bulunan ismi öğrenilemeyen kadın yetişti. Kadın, sopayla hayvanları uzaklaştırıp, besiciyi kurtardı. Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hafif yaralanan besici tedavisi sonrası taburcu oldu.

Görüntülerin haber olması ve sosyal medyada yayılmasının ardından bazı vatandaşlar, besicinin hayvana eziyet ettiği için saldırıya uğradığı yönünde yorumlarda bulundu. Yorumları okuduktan sonra çok üzüldüğünü söyleyen ve hayvanlarını çok sevdiğini belirten Mehmet Şahin, kendisine saldıran 'Rüzgar' isimli boğasını sarılıp öptü. Şahin, "İşkence yapar mıyım? Rüzgarım, benim hayatım, ömrüm. Sevimli hayvanlar bunlar, kendilerini sevdirir. Benim hayvanlarım nazara geldi" diye konuştu.