Besicinin 90 koyununu 1 dakikada çaldılar - Son Dakika
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Besicinin 90 koyununu 1 dakikada çaldılar

Besicinin 90 koyununu 1 dakikada çaldılar

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde kar maskeli 2 kişi, besici Necati Bozkurt'a (43) ait ağıla girip, 90 koyunu 1 dakika içinde çaldı.

22.11.2024 09:37  Güncelleme: 09:39
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KARS'ın Sarıkamış ilçesinde kar maskeli 2 kişi, besici Necati Bozkurt'a (43) ait ağıla girip, 90 koyunu 1 dakika içinde çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Bozkurt, "15 yıllık emeğim bir dakikada yok oldu. Hırsızlar çocuklarımın rızkını çaldı" dedi.

Olay, 20 Kasım saat 03.00 sıralarında Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Besicisi Necati Bozkurt, sabah ağıla geldiğinde kapı kilidinin kırık olduğunu ve içerideki 90 koyunun çalındığını gördü. Hemen güvenlik kamerasını inceleyen Bozkurt görüntülerde, yüzleri kar maskeli 2 kişinin koyunları çaldığını fark etti. Necati Bozkurt'un ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma, kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'15 YILLIK EMEĞİMİ BİR GECEDE MAHVETTİLER'

Geçimlerini sağladıkları tüm koyunlarının çalındığını söyleyen evli ve 8 çocuk babası Necati Bozkurt, "5 kız, 3 erkek çocuğum var. Sabaha ağıla gittiğimde kapı kilidinin kırık olduğunu gördüm ve içerisine baktığım ağılda bir tane bile koyun yoktu. Hemen güvenlik kamera görüntülerini izledim. Saat 03.05 gibi ağıla gelen hırsızlar bir dakika içinde 90 koyunu önlerine katıp götürüyor. 15 yıllık emeğim, çocuklarımın rızkını hırsızlar bir gecede mahvettiler. Benim devletten tek ricam çocuklarımın hakkını hırsızlardan geri alsın. Devletten başka sığınacak kimsem yok. Benim varım yoğum bu 90 hayvandı. Ne yapacağım bilemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sarıkamış, Güvenlik, Bozkurt, Ekonomi, Güncel, Tarım, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Besicinin 90 koyununu 1 dakikada çaldılar - Son Dakika

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