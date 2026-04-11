Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş Başkanı Adalı'dan Gelecek ve Projeler Hakkında Önemli Açıklamalar

11.04.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün mali durumu, futbol ve basketbol takımlarının başarıları ile geleceğe yönelik planlarını açıkladı. Haliç Üniversitesi ile yapılan anlaşma ve yeni sponsorluklarla ekonomik bağımsızlık hedeflendiklerini belirtti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda futbol ve basketbol takımlarının güncel durumları, kulüp projeleri ve mali durum hakkında bilgiler sunan Adalı, stadın açılışının 10. yıl dönümünü kutlayarak geçmiş başarılara değindi ve gelecekte bu başarıların artarak devam etmesini diledi.

Basketbol takımının EuroCup'ta finale yükselmesini vurgulayan Adalı, bu sezon Beşiktaş tarihinin en büyük başarısını elde edeceklerine inandığını belirtti ve takımın gelişimini doğru ellere teslim ettiklerini söyledi. Ayrıca, Haliç Üniversitesi ile yapılan anlaşma ile altyapı takımlarının burada çalışacağını açıkladı.

Kulübün istikrarlı bir yapı oluşturma çabalarını anlatan Adalı, göreve geldiklerinde 1,5 yıl süre istediklerini ve şampiyonluk kadroları oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti. Kaliteli oyuncularla kadroyu güçlendirdiklerini ve ekonomik bağımsızlığı sağlamış bir Beşiktaş hayal ettiklerini vurguladı. Geçtiğimiz iki transfer döneminde 72 milyon Euro'luk satış gerçekleştirdiklerini ekledi.

Mali denge konusunda, oyuncu kiralama ve menajerlik giderlerinde artış yaşandığını ancak bunun yasal sınırlar içinde kaldığını belirten Adalı, kulübü zarara uğratmayacak şekilde ekonomik olarak düze çıkacaklarını söyledi. Yayıncı kuruluşla ilgili eleştirilerde bulunarak, Türk futbolundaki adalet eksikliğinin kalıcı başarıyı engellediğini ve hakem atamalarıyla ilgili sorunların devam ettiğini ifade etti.

Adalı, futbolun güven kaybına uğradığını belirterek, hakem hatalarını anlayabildiğini ancak VAR'daki hataları affetmediğini söyledi. Kulübün mali bağımsızlığını sağlamak için yeni sponsorluk anlaşmaları yaptıklarını ve önemli gelirler elde ettiklerini açıkladı. Son olarak, camianın desteğiyle büyük yürüyüşlerinin devam edeceğini ve önümüzdeki sezon daha güçlü bir Beşiktaş ile karşılarına çıkacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 19:14:44. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.