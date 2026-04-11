Beşiktaş Başkanı Adalı'dan Gelecek ve Projeler Hakkında Önemli Açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda futbol ve basketbol takımlarının güncel durumları, kulüp projeleri ve mali durum hakkında bilgiler sunan Adalı, stadın açılışının 10. yıl dönümünü kutlayarak geçmiş başarılara değindi ve gelecekte bu başarıların artarak devam etmesini diledi.

Basketbol takımının EuroCup'ta finale yükselmesini vurgulayan Adalı, bu sezon Beşiktaş tarihinin en büyük başarısını elde edeceklerine inandığını belirtti ve takımın gelişimini doğru ellere teslim ettiklerini söyledi. Ayrıca, Haliç Üniversitesi ile yapılan anlaşma ile altyapı takımlarının burada çalışacağını açıkladı.

Kulübün istikrarlı bir yapı oluşturma çabalarını anlatan Adalı, göreve geldiklerinde 1,5 yıl süre istediklerini ve şampiyonluk kadroları oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti. Kaliteli oyuncularla kadroyu güçlendirdiklerini ve ekonomik bağımsızlığı sağlamış bir Beşiktaş hayal ettiklerini vurguladı. Geçtiğimiz iki transfer döneminde 72 milyon Euro'luk satış gerçekleştirdiklerini ekledi.

Mali denge konusunda, oyuncu kiralama ve menajerlik giderlerinde artış yaşandığını ancak bunun yasal sınırlar içinde kaldığını belirten Adalı, kulübü zarara uğratmayacak şekilde ekonomik olarak düze çıkacaklarını söyledi. Yayıncı kuruluşla ilgili eleştirilerde bulunarak, Türk futbolundaki adalet eksikliğinin kalıcı başarıyı engellediğini ve hakem atamalarıyla ilgili sorunların devam ettiğini ifade etti.

Adalı, futbolun güven kaybına uğradığını belirterek, hakem hatalarını anlayabildiğini ancak VAR'daki hataları affetmediğini söyledi. Kulübün mali bağımsızlığını sağlamak için yeni sponsorluk anlaşmaları yaptıklarını ve önemli gelirler elde ettiklerini açıkladı. Son olarak, camianın desteğiyle büyük yürüyüşlerinin devam edeceğini ve önümüzdeki sezon daha güçlü bir Beşiktaş ile karşılarına çıkacaklarını dile getirdi.