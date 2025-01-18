Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Avukatından Açıklama - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Avukatından Açıklama

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Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın avukatı Görkem Gökçe, müvekkiline yöneltilen suçlamaların dayanaksız ve soyut olduğunu belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini vurguladı.

18.01.2025 12:25  Güncelleme: 12:29
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın avukatı Görkem Gökçe, müvekkiline yöneltilen suçlamaların "tamamen soyut, dayanaksız ve afaki olduğu, hiçbir somut delile dayanmadığını" vurguladı. Gökçe, "Rekor bir oy oranı ile seçilerek göreve başlayan, toplumda saygın ve itibar sahibi, başarılı bir belediye başkanı olan müvekkilin güya bir örgüt üyesi olduğu, üstelik bu örgütün yöneticisi olduğu iddia edilen kişiden güya rüşvet aldığı gibi fiilen, aklen ve hukuken ciddiye alınması dahi imkansız isnatların dile getirilmesi elbette hukuken kabul edilebilir olmaktan uzaktır" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın avukatı Görkem Gökçe, Akpolat'ın tutuklanma sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gökçe, şunları kaydetti:

"Müvekkilimiz Sayın Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesini vermek üzere çağrılabilecekken, değerli babasının hastalığı nedeniyle gittiği Balıkesir'de hakkında hukuka aykırı şekilde yakalama işlemi icra edilmiş, ardından tam dört gün boyunca Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınmadan gözaltında tutulmuş, en sonunda da Sulh Ceza Hakimliği tarafından hukuka aykırı bir şekilde tutuklanmasına karar verilmiştir.

"Masumiyet karinesi ve lekelenmeme ve adil yargılanma hakkı zedelenmiştir"

Bu süreçte dosya içeriği müvekkilimizden ve müdafileri olarak bizlerden gizlenmesine rağmen, kimi basın yayın organlarında dosya içeriği ile ilgili bilgi ve belgelerin yayınlandığı görülmüş, bu suretle müvekkilin kamuoyu nezdinde peşinen mahküm edilmeye çalışılarak ceza hukukunun en önemli güvencelerinden masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı ihlal edilmiş, adil yargılanma hakkı zedelenmiştir. Bu çerçevede bazı basın yayın organlarınca bütünlükten koparılmış birtakım iddialar, bilgiler ve tek taraflı yayınlarla kamuoyunda yanlış bir kanaat oluşturarak yargı sürecinin etkilenmeye çalışıldığı müşahede edilmiş olup bu haksız tutum ve davranışların özgür ve tarafsız basının haber verme hakkı ile telifinin mümkün olmadığı tartışmadan varestedir.

Gerçekte ise müvekkilimiz Sayın Rıza Akpolat'a yöneltilen suçlamaların tamamen soyut, dayanaksız ve afaki olduğu, hiçbir somut delile dayanmadığı, yürütülen soruşturma sürecinde de pek çok hukuka aykırı işlemin cari olduğu hususları müvekkilimizin nihayet dört gün sonra ifadesinin alınması ile birlikte anlaşılmıştır. Rekor bir oy oranı ile seçilerek göreve başlayan, toplumda saygın ve itibar sahibi, başarılı bir belediye başkanı olan müvekkilin güya bir örgüt üyesi olduğu, üstelik bu örgütün yöneticisi olduğu iddia edilen kişiden güya rüşvet aldığı gibi fiilen, aklen ve hukuken ciddiye alınması dahi imkansız isnatların dile getirilmesi elbette hukuken kabul edilebilir olmaktan uzaktır.

"Afaki iddialarla hürriyetinden yoksun bırakılması..."

Müvekkilin aleyhine somut delil bulunmamasına rağmen bu derece afaki iddialarla hürriyetinden yoksun bırakılmasının en temel hak ve özgürlüklerden olan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiği şüphesizdir. Tüm bu gerçeklere rağmen müvekkilin basmakalıp gerekçelerle tutuklanmasına karar verilmesi hukuka aykırı olup, bir an evvel serbest kalıp görevine dönmesi için gerekli tüm hukuki yolları işleteceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririm."

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'ın Avukatından Açıklama
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Avukatından Açıklama - Son Dakika

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