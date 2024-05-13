Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı oldu - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Akpolat, İstanbul Boğazı'nın tarihi ve doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışacaklarını belirtti.

13.05.2024 14:39
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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı oldu.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı'na Rıza Akpolat seçildi. Akpolat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği toplantısında Birlik Başkanı olarak seçildim. Desteğini esirgemeyen, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, birlik üyesi tüm belediye başkanlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Boğaz'ın tarihi ve doğal mirasını muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun."

İstanbul Boğazı'nın tarihi ve doğal güzelliğini muhafaza ederek gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak ve yönetimde kaliteyi arayan, değişimde öncü önder bir kuruluş olan İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Boğaz'a özgü tüm değerleri koruma ve yaşatmaya çalışmanın yanı sıra Boğaz'ın mimari dokusu, imar durumu, Boğaz sularındaki canlı çeşitliliğinin korunması, turistik, kültürel, sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, ulaşım imkanlarının koordinasyonu gibi konularda iş birliği yapılmasını öngörüyor.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği'nin önceki dönem başkanı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'di.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı oldu - Son Dakika
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