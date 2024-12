Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan Yeni Yıl Mesajı

Güncel

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni yıl dolayısıyla paylaştığı mesajda, "2025'te hem dayanışmayı güçlendirecek hem de kentsel hizmetleri ileriye taşıyacak yeni projelerimizle Beşiktaş'ımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Yeni yılın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Akpolat'ın yeni yıl dolayısıyla paylaştığı kutlama mesajı şöyle:

"Değerli komşularım; bir yılı daha geride bırakırken, yüzyıllardır kültür ve değerlerin buluşma noktası olan Beşiktaş'ımızdan sizleri selamlıyorum. 2024, zorluklara rağmen umut ve başarılarla dolu bir yıl oldu. Geride bıraktığımız yılın hem ülkemiz hem de Beşiktaş'ımız için en önemli dönüm noktalarından bir tanesi kuşkusuz yerel seçimlerdi. 31 Mart'ta yapılan seçimlerde Beşiktaş'a yeniden hizmet etme onurunu bana verdiğiniz için her birinize gönülden teşekkür ederim. Bu güveninize layık olmak için 'Yaşayan Beşiktaş' vizyonumuzla yetki alanımızda olsun veya olmasın sizlerin yaşamına katkıda bulunmak için var gücümüzle çalıştık. Ekonomik zorlukların derinden hissedildiği bu dönemde ÖğrenciYe, Lohusa Paket, Halk Market, Aşevi gibi birçok dayanışma projemizle komşularımızın yanında olduk. Sokaklarımızdaki işgalleri kaldırarak herkesin Beşiktaş'ını inşa etmek için önemli adımlar attık. Her mahallemizin kendine has ihtiyaçlarını gözeterek kent yaşamının kalitesini artıracak çalışmalarımızı sürdürdük. Sevgili komşularım; 2025'te de bu anlayışla hem dayanışmayı güçlendirecek hem de kentsel hizmetleri ileriye taşıyacak yeni projelerimizle Beşiktaş'ımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Yeni yılın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."