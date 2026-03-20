Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
20.03.2026 22:07
Hepsi grubunun eski üyesi, ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya üzerinden yaptığı ardı ardına paylaşımlarla hayranlarını korkuttu. Kapısına gelen kimliği belirsiz bir kişinin tacizine maruz kaldığını ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Ergül, adeta vasiyet niteliğinde bir mesaj yayınladı. ''Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın'' diyen ünlü sanatçı, yaşadığı travmatik süreci ve hayati endişelerini dile getirerek yardım çağrısında bulundu.

Şarkıcı Gülçin Ergül, kendisine ait "Gülç'ün Kulisi" adlı mesajlaşma kanalından ardı ardına sarsıcı açıklamalar yaptı. Kapısına kadar gelen bir şahsın tacizine maruz kaldığı iddia edilen Ergül, yaşadığı travmatik süreci ve hayati endişelerini takipçileriyle paylaştı.

"TRAVMATİK ŞEYLER YAŞADIM, SUİSTİMAL EDİLDİM"

Ergül, paylaşımlarında uzun süredir güvenliğini tetikleyen olaylar yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Güvenliğimi tetikleyen, tehlikeye atan birçok şey yaşadım. Travmatik şeyler... Buraya yansıtmadım. Suistimal edildim. Bilin ki bildiğiniz gibi ben alkol, sigara vesaire hiçbir şey kullanmayan biriyim. Röportajlarda da sesimi korumak için bunlara önem veririm."

"HAYATIMI KÖKLÜ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRMEM GEREKİYOR"

Yaşadığı durumun ciddiyetini vurgulayan ünlü sanatçı, korunabilmek için hayatında radikal değişiklikler yapacağını ve mental destek aldığını açıkladı. Ergül, "Bugün güvenliksiz durumlarda kalan başka bir kadın olarak korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyorum. Hayatımı tamamen köklü şekilde değiştirmem gerekiyor korunmam için" dedi.

"KEDİLERİME SAHİP ÇIKIN" VASİYETİ

Paylaşımlarının en dikkat çekici ve üzücü kısmı ise olası bir kötü senaryoya karşı takipçilerine emanet bıraktığı not oldu. Ergül, "Eğer kedilerime bir şey olursa ya da bana bir şey olursa, gözümü arkada bırakmayın" diyerek sığındığı tek yerin hayranlarıyla kurduğu bu kanal olduğunu ifade etti.

TACİZ ANLARI KAMERADA

Öte yandan, Ergül'ün paylaştığı bir videoda, kapısına gelen kimliği belirsiz bir kişinin uzaklaşması yönündeki uyarılara rağmen ısrarını sürdürdüğü ve sanatçının büyük bir panik yaşadığı görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, emniyet güçlerine çağrıda bulunarak sanatçının bir an önce koruma altına alınması gerektiğini belirtti.

Paylaşımların yapılmasını üzerinden saatler geçmesine rağmen Gülçin Ergül'den henüzyeni bir haber alınamadı.

    Yorumlar (4)

  • feyzi basatemür feyzi basatemür:
    kendine gündem yaratmaya calışıyor 4 2 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Başka işim yok 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    Albüm çıkaracak galiba Reklam 2 1 Yanıtla
  • Hasan polat Hasan polat:
    bu kim cikaramadim ünlü mü öyle yaziyor hic duymadim.adini 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:05
21:25
19:56
19:30
19:25
19:11
19:09
18:35
18:26
17:02
16:18
