Beşiktaş Belediyesi Gençlik Festivali'nde Voleybol Maçı ve Konser

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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği "Gençlik Festivali", Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde Japonya ile oynadığı ilk maçın kurulan dev ekranda izlenmesi ile başladı, Seda Erciyes konseriyle devam etti.

Beşiktaş Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği Gençlik Festivali coşkuyla başladı. Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda akşam saatlerinde gelen vatandaşlar, alana kurulan dev ekranlarda Milletler Ligi Turnuvası Türkiye-Japonya Kadın Milli Voleybol maçını izleme fırsatı buldu. 'Filenin Sultanları'na destek veren vatandaşlar, büyük coşku ve heyecan yaşadı.

EBRAR KARAKURT'TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, maç öncesinde kısa bir video paylaşarak Sanatçılar Parkı'nda kendilerine destek veren voleybolseverlere teşekkür etti. 'Filenin Sultanları', ilk karşılaşmadan istenen sonucu alamasa da vatandaşlar desteklerinin turnuva boyunca devam edeceğini tezahüratlar ile gösterdi.

İLK KONSER SEDA ERCİYES'TEN

Maçın ardından Gençlik Festivali'nin ilk konserinde sahne alan sanatçı Seda Erciyes, sevilen parçalarını seslendirdi. 'Uçak' şarkısıyla konserine başlayan sanatçıya sevenleri hep bir ağızdan eşlik etti.