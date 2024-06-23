Beşiktaş Belediyesi Hayvan Ambulansları Yangın Sonrası Yaralı Hayvanlara Yardımcı Oldu - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi Hayvan Ambulansları Yangın Sonrası Yaralı Hayvanlara Yardımcı Oldu

Beşiktaş Belediyesi Hayvan Ambulansları Yangın Sonrası Yaralı Hayvanlara Yardımcı Oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan yangında yaralanan hayvanların tedavisi Beşiktaş Belediyesi'nin gönderdiği Mobivet Hayvan Ambulansları tarafından yapıldı.

23.06.2024 17:47  Güncelleme: 17:52
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(İSTANBUL) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan, 15 kişinin hayatını kaybetmesine onlarca kişinin de yaralanmasına neden olan yangının ardından Beşiktaş Belediyesi'nin bölgeye gönderdiği Mobivet Hayvan Ambulansları, yaralı hayvanların kurtarılmasına ve tedavi edilmesinde yardımcı oldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede 20 Haziran gecesi başlayan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı. 15 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin yaralandığı yangının yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Yangında ayrıca 556 küçükbaş can verdi, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu'na kesime gönderildi. 120 hayvanın ise bölgedeki veterinerler tarafından tedavileri yapıldı.

Diyarbakır'da 8 bin 100, Mardin'de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi yandı. Yangınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ederken, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da yaraların sarılması için Diyarbakır Valiliği'ne 3, Mardin Valiliği'ne ise 2 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yangın haberinin hemen ardından belediye ekiplerini bölgeye gönderdi. Diyarbakır'daki yangın bölgesine giden Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Acil Hayvan Ambulansı (MOBİVET) ekipleri, yaralı hayvanlara müdahale ederek tedavilerini ve bakımlarını yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi Hayvan Ambulansları Yangın Sonrası Yaralı Hayvanlara Yardımcı Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi Hayvan Ambulansları Yangın Sonrası Yaralı Hayvanlara Yardımcı Oldu - Son Dakika
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