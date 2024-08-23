Beşiktaş Belediyesi Konaklar Bostanı\'nda Mahsullerini Vermeye Başladı

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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi tarafından hayata geçirilen Konaklar Bostanı ilk mahsullerini vermeye başladı. Bostanda yazlık sebzelerini toplayan vatandaşlar aynı zamanda şehrin stresinden uzaklaşarak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Geçen şubat ayında Beşiktaş Belediyesi tarafından sürdürülebilir bir yaşam için başlatılan Konaklar Bostanı'na mahalle sakinleri büyük bir ilgi gösteriyor. Günün belirli zaman dilimlerinde bostanı ziyaret eden vatandaşlar, burada kendi ürünlerini yetiştirmeye başladı. Bostanda, şehrin stresinden ve kalabalığından uzaklaşan mahalle sakinleri tarım ve toprağa dair yeni bilgiler öğrenme imkanı da buluyor.

Mahalle sakinlerinden Muhittin Alev Silahtar, tüm İstanbul'a örnek bir çalışma yapmak istediklerini belirterek, "Burada mümkün olduğu kadar ilaçsız, gübresiz, suni bir katkı yapmadan, kendi yağımızda kavrularak üretim yapmak istiyoruz. Bunun da ilk başta komşularımıza sonra da tüm İstanbul'a örnek olmasını istiyoruz. Mesai saatlerinin dışında burada vakit geçiriyorum. Bize bu imkanı tanıyan Beşiktaş Belediyesi'ne ve başkanım Rıza Akpolat'a teşekkür ederiz" dedi.

Konaklar Mahalle Muhtarı Türkan Barış ise bostana çocukların da ilgi gösterdiğine işaret ederek, dalında koparıp sebze yemenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Barış, "Bostanımızda hasat yaptık. Önce tohum ve fidelerimizi toprakla buluşturduk. Hasadımızı yaparak mahsullerimizi almaya başladık. Toprakla buluşturduğumuz bitkileri toplamak çocuklarımız için bir farkındalık yarattı. Şehrin içinde kendi yaşam alanımızda yürüme mesafesinde bu tecrübeyi yaşadık. Bu çok güzel bir duygu" diye konuştu.