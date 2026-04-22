Beşiktaş'ta 23 Nisan, Dünya Barış Parkı'nda Kutlanacak

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Dünya Barış Parkı'nda düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak.

Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan etkinliklerinde çocukları ve ailelerini bir araya getirecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde; ilçede düzenlenecek bayram etkinliklerinde atölyeler, hediye dağıtımları, müzik dinletileri ve kukla gösterileri yer alacak.

Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde 23 Nisan Perşembe günü saat 13.00'te Dünya Barış Parkı'nda gerçekleşecek etkinlikte, çocuklar bayramı birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak.