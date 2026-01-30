Beşiktaş Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilindeki Çocuklara İstanbul Sanat Müzesi Gezisi

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, yarıyıl tatili kapsamında farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençler için İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne gezi düzenledi.

Beşiktaş Belediyesi, sömestir tatili kapsamında İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne gezi düzenledi. Etkinlik öncesinde katılımcılar, Levent'te bulunan Beşiktaş Belediyesi hizmet binasında bir araya gelerek, servislerle müzeye ulaştı. Beşiktaş Belediyesi'nin gerçekleştirdiği müze ve sergi gezisi doğrultusunda İstanbul Modern'i ziyaret eden öğrenciler, müze eğitmenleri eşliğinde sanat yapıtlarını inceledi. Gezi boyunca öğrenciler, sanat eserleri hakkında müze eğitmenlerine sorular sordu, yapıtlar arası karşılaştırmalar yaptı. Etkinlik ile öğrenciler, hem derslerde edindikleri bilgileri pekiştirdi hem de sanatın farklı alanlarını yakından tanıma imkanı buldu.