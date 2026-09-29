Beşiktaş Belediyesi sağanak yağışa karşı çalışmalarını kriz merkezinden yürütüyor - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi sağanak yağışa karşı çalışmalarını kriz merkezinden yürütüyor

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Beşiktaş Belediyesi sağanak yağışa karşı çalışmalarını kriz merkezinden yürütüyor
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Başkan Vekili Rasim Şişman, İstanbul'daki sağanak yağış nedeniyle kriz merkezinde ekiplerle bir araya gelerek saha çalışmalarını değerlendirdi. Çalışmalar kriz merkezinden anlık koordine edilirken, acil durumlarda 444 44 55 Çözüm Merkezi ve sosyal medya hesapları kullanılabilir.

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kriz merkezinde ekiplerle bir araya gelerek, ilçe genelinde gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve alınan tedbirleri değerlendirdi.

Beşiktaş Belediyesi ekipleri, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışa karşı ilçe genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara hızlı şekilde müdahale etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Saha ekiplerinin çalışmaları, kriz merkezinden anlık olarak koordine ediliyor.

Başkan Vekili Rasim Şişman da yağış sürecinde kriz merkezinde mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek ilçe genelinde yürütülen saha çalışmalarını ve ekiplerin mevcut durumunu değerlendirdi, olası olumsuzluklara karşı alınan tedbirleri görüştü.

Rasim Şişman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle, komşularımızın güvenliği için Beşiktaş'ımızdaki saha çalışmalarımızı kriz merkezimizden anlık olarak koordine ediyoruz. Acil durumlarda 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezimiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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