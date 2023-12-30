 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yerine Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görsellerini astı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yerine Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görsellerini astı

Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yer alan Akasya sokağına Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görsellerini astı. Sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu\'nun yerine Atatürk ve Fahreddin Paşa\'nın görsellerini astı
30.12.2023 - 12:42,
Abone Ol

Beşiktaş Belediyesi ekipleri Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yer alan Akasya sokağına Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görsellerini astı. Sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Fahreddin Paşa'nın görselinin üzerinde 'Çöl Kaplanı Medine Kahramanı' yazısı dikkat çekti.

Beşiktaş Belediyesi, dün akşam yaşanan Süper Kupa krizinden sonra Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yer alan Akasya sokağının adını meclis kararıyla Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştirme kararı almıştı. Ocak ayında gerçekleşecek ilk meclis toplantısında sokağın adının değişeceğini söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kararı açıklamasından sonra, belediye ekipleri gece saatlerinde sokağı Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görsellerini asarak Türk bayraklarıyla donattı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Günaydın Beşiktaş' notuyla paylaştı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mustafa Kemal Atatürk, Suudi Arabistan, İstanbul, Beşiktaş, Dış Politika, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yerine Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görsellerini astı - Son Dakika


12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49
Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39
Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:39
İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:20
10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:45
Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:19
Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor

Son Dakika
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:39 Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:20 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:45 Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 13:49:43. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yerine Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görsellerini astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement