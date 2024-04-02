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Beşiktaş Belediyesi: Tadilat süreciyle ilgili başvuru yapılmamış - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi: Tadilat süreciyle ilgili başvuru yapılmamış

Beşiktaş Belediyesi, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, tadilat süreciyle ilgili belediyeye başvuru yapılmadığı, izin alınmadığı ve bilgi verilmediği belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

02.04.2024 22:27  Güncelleme: 22:29
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Beşiktaş Belediyesinin, tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklamasında, "İddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş Belediyesinden, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde, tadilat esnasında çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Hayatını kaydedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı iletilen açıklamada, soruşturma sürecinin devam ettiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"Bahse konu olan işletme ilk olarak 1987 yılında ruhsatını almış olup, 2018 yılında ise devretmeye bağlı olarak ruhsatının yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak iddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir. Şu anda bu konuda itfaiye, savcılık ve müfettişlerin soruşturması devam etmekte olup, sonucunda ayrıca bilgi verilecektir. Kurum olarak, olayın takipçisi olacağız ve kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye sorumluluğu olan tüm kamu kurumları ile birlikte devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Beşiktaş, Politika, Güncel, Son Dakika

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