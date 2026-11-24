(İSTANBUL) - Beşiktaş tarafından, kulübün Divan Kurulu üyesi olan eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle yayımlanan mesajda, Çetin'in ülkeye ve kulübe hizmetlerinin saygıyla hatırlanacağı belirtildi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatının ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Divan Kurulu Üyemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemize ve kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz."