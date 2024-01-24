Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında istinaf başvurusu yapıldı

BEŞİKTAŞ eski yöneticisi, Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 20 sanıklı davada karar çıkmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi verdi. Fazla ceza tayin edildiğinin belirtildiği dilekçede Ali ve Kadir Yasak'ın 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekirken haksız tahrik indirimi yapılmayarak fazla ceza tayin edildiği ifade edildi. Cumhuriyet Savcısı dilekçesinde, sanıklar Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın da 'Haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım etme' suçundan cezalandırılmaları gerekirken 'kasten öldürme' suçundan mahkümiyet kararı verildiğini ve haklarında haksız tahrik indiriminin uygulanmadığını belirtti.

Beşiktaş eski yöneticisi, Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2 gün önce karar açıklanmıştı. Kararı yerinde bulmayan Cumhuriyet Savcısı Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sundu.

"FAZLA CEZA TAYİN EDİLDİ"

Dilekçede sanıklar Ali ve Kadir Yasak'ın 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekirken haksız tahrik indirimi yapılmayarak fazla ceza tayin edildiği belirtildi. Cumhuriyet Savcısı dilekçesinde, sanıklar Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın da 'Haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım etme' suçundan cezalandırılmaları gerekirken 'kasten öldürme' suçundan mahkümiyet kararı verildiğini ve haklarında haksız tahrik indiriminin uygulanmadığını ifade etti. Sanıklar Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Abdülkadir Kara hakkında olay esnasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yanında bulunan Murat Bilmez'e yönelik yaralama suçuna iştirak ettikleri iddiası ile kamu davası açılmış ise de, bu yönde cezalandırılmalarına yeterli delil bulunmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi gerektiği ancak sanıklar hakkında 'kasten yaralama' suçundan mahkumiyet kararı verildiği anlatıldı.

"USUL VE YASAYA AYKIRI"

Sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil hakkında yağma suçundan kamu davası açılmış ise de, sanıkların atılı suçu işledikleri sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi gerekirken her iki sanık hakkında 'nitelikli yağma' suçundan cezalandırılmalarının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca, Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan kamu davası açılmış ise de, suçun unsurlarının bulunamadığı anlaşıldığından ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi gerekirken her iki sanık hakkında 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğu dilekçede yer aldı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, "Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. Daireyi Malgaz, 1 milyon 650 bin TL'ye satarak, alıcıdan 170 bin TL komisyon almış oldu. Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi. Taraflar bir anlaşmaya varamayınca Gökhan Karakan, Malgaz'ı öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, Suphi Malgaz ile bir buluşma teklif etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, 27 Ocak'ta cinayeti işledi" denildi. İddianamede Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında ise 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 9 sanık için de 'Suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarda hapis cezası istenmişti.