(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar Göztepe'yi 4-0'lık skorla uğurladı.
Sergen Yalçın ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Wilfred Ndidi, 36. dakikada Amir Murillo, 59. dakikada Junior Olaitan ve 74. dakikada Hyeon-Gyu Oh kaydetti.
Siyah-beyazlı takım, bu skorun ardından puanını 43'e yükseltti. Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılı takım ise 41 puanda kaldı.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş, Göztepe'yi 4-0 mağlup etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?