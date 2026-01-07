Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Teşekkür Ziyareti

07.01.2026 16:28  Güncelleme: 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul'daki Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Deprem sonrası verilen destek için minnettarlığını dile getiren Tutdere, Beşiktaşlı gençlerle dostluk maçı yapılacağını duyurdu.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul temasları kapsamında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret ederek, 6 Şubat Depremleri sonrası sergiledikleri dayanışma için teşekkürlerini sundu.

Tutdere, 8-11 Ocak 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Adıyaman Tanıtım Günleri öncesinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ve Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alpaslan'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Tutdere, Beşiktaş camiasının deprem sürecindeki desteğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bugün Beşiktaş kulübümüzün genel sekreterini ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, 6 Şubat Depremleri'nde Adıyaman'a gösterdikleri dayanışma için teşekkürlerimizi sunduk. Adıyaman halkı adına; Beşiktaş yönetimine, futbolcularına ve taraftarlarına en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Kulüp Başkanımızın Adıyamanlı gençlere selamlarını getirdik. Beşiktaş ailesini şehrimizde misafir etmekten büyük onur duyacağız."

Beşiktaş heyeti, Adıyaman yolcusu

Fora ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beşiktaş olarak ülkemizdeki tüm sosyal olaylara duyarlılık gösteren bir kulübüz. Adıyaman bizim göz bebeğimiz, orayla aramızda gönül bağı var. Başkanımızın davetini kabul ediyoruz. En kısa zamanda kulüp otobüsümüz ve muhtemelen genç takımımızla birlikte Adıyaman'a gireceğiz. Genç kardeşlerimizle bir araya gelip belki bir dostluk maçı da yapacağız. Tüm Adıyamanlı gençlerimizi şimdiden o stada davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Yerel Haberler, İstanbul, Beşiktaş, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Teşekkür Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti 200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
ABD’den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz ABD'den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz

18:54
TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
17:50
’’Skriniar abartıldığı kadar iyi değil’’ diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
''Skriniar abartıldığı kadar iyi değil'' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 19:07:40. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.