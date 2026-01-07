Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Teşekkür Ziyareti

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul temasları kapsamında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret ederek, 6 Şubat Depremleri sonrası sergiledikleri dayanışma için teşekkürlerini sundu.

Tutdere, 8-11 Ocak 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Adıyaman Tanıtım Günleri öncesinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ve Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alpaslan'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Tutdere, Beşiktaş camiasının deprem sürecindeki desteğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bugün Beşiktaş kulübümüzün genel sekreterini ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, 6 Şubat Depremleri'nde Adıyaman'a gösterdikleri dayanışma için teşekkürlerimizi sunduk. Adıyaman halkı adına; Beşiktaş yönetimine, futbolcularına ve taraftarlarına en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Kulüp Başkanımızın Adıyamanlı gençlere selamlarını getirdik. Beşiktaş ailesini şehrimizde misafir etmekten büyük onur duyacağız."

Beşiktaş heyeti, Adıyaman yolcusu

Fora ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beşiktaş olarak ülkemizdeki tüm sosyal olaylara duyarlılık gösteren bir kulübüz. Adıyaman bizim göz bebeğimiz, orayla aramızda gönül bağı var. Başkanımızın davetini kabul ediyoruz. En kısa zamanda kulüp otobüsümüz ve muhtemelen genç takımımızla birlikte Adıyaman'a gireceğiz. Genç kardeşlerimizle bir araya gelip belki bir dostluk maçı da yapacağız. Tüm Adıyamanlı gençlerimizi şimdiden o stada davet ediyorum" dedi.